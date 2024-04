¡Vicky Martín Berrocal revela su secreto anti-ojeras! Mirada despierta en minutos

Las famosas tienen trucos de belleza que no todo el mundo conoce. Hoy te contamos uno que ha revelado Vicky Martín Berrocal para que tú también luzcas fantástica.

Ser un personaje público como Vicky Martín Berrocal implica tener que aparecer siempre con una determinada apariencia. Las celebrities y personalidades públicas no pueden permitirse el lujo de salir a la calle desarregladas o con aspecto cansado, porque hacerlo supone dar pie a todo tipo de especulaciones. Por eso la diseñadora andaluza, que sabe que las cámaras están siempre pendientes de ella, tiene un truco para disimular esas anti estéticas ojeras que se te forman cuando has pasado una mala noche.



Y como seguro que tú también tienes que enfrentarte alguna vez a las bolsas y ojeras, vamos a compartirte su secreto para que puedas lucir genial y llena de vida incluso cuando no has descansado bien. ¡Toma nota!

El truco de Vicky Martín Berrocal

Aunque en tu rutina de cuidado de la piel utilices un corrector o contorno de ojos, si has descansado poco y mal es muy probable que la congestión en la zona inferior de los ojos sea demasiado evidente como para que puedas disimularla. Lo que hace Vicky es aplicar un tratamiento que descongestione el área, facilitando la circulación sanguínea y eliminando así la formación de las bolsas que te proporcionan un aspecto avejentado y cansado.



¿Qué como lo hace? Pues el truco que utiliza son los parches para ojos. Colocando estos parches durante el tiempo adecuado consigue que la zona reciba una mayor hidratación, y al contener una fórmula con ingredientes idóneos, logra que en un tiempo muy breve su mirada vuelva a ganar luminosidad. Vicky tiene como costumbre usar estos parches con anterioridad a su rutina de skincare, ya que los resultados que consigue al hacerlo así son mucho mejores.

¿Por qué funcionan los parches?

A decir verdad Vicky Martín Berrocal no es la única que utiliza este remedio. Aunque ella haya sido quien ha decidido compartirlo, es bastante común entre las influencers más famosas. Y si lo usan es porque verdaderamente funciona.

Los parches están compuestos por una combinación de ingredientes que consiguen de forma rápida revitalizar la circulación sanguínea en el área en el que la sangre se ha acumulado. Aloe Vera, agua de cebada destilada y reforzada con niacinamida, ácido hialurónico y colágeno hidrolizado se encuentran entre los ingredientes que contienen estos parches, que además funcionan aún mejor si los guardas en la nevera y te los aplicas a continuación, ya que el frío potencia su efecto descongestivo .



Así que ahora que conoces como lucir siempre una mirada radiante, no tienes excusa para no estar fantástica cada día. ¡Ni aunque hayas descansado mal!