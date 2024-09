Vicky Martín Berrocal sorprende a sus fans y se adelanta al otoño con el look elegante en el color rey de esta temporada

La guapísima Vicky Martín Berrocal nos ha dejado a toda la redacción alucinadas con un look súper elegante del color de moda para esta temporada: cherry red. Es una especie de rojo cereza muy llamativo y que sienta fenomenal. Amiga, no dudes en apostar por él este otoño.

A menudo las influencers nos marcan el estilo de moda a seguir. En este caso, Vicky Martín Berrocal ha sorprendido a sus fans adelantándose al otoño con un look que no podría gustarnos más.



Es un conjunto que ha elegido con mucho mimo para una cena, de la marca Victoria Colección. No te lo pierdas porque vas a alucinar con lo mono que es (solo hay que ver los comentarios de su publicación para ver que hay consenso).

Vicky Martín Berrocal sorprende con un look en cherry red, el tono de la temporada

Vicky siempre es una referente en el mundo de la moda. Es una mujer súper elegante y a la que todo le sienta bien. Un ejemplo de ello es este conjunto, que no podría lucir con más estilo.



Aparte de sentar como un guante, el color es precioso y súper favorecedor. No dejarás de verlo esta temporada, porque es uno de los tonos de moda del otoño, el rojo cereza.



Puedes verlo directamente en su Instagram oficial @vickymartinberrocal:

Una apuesta arriesgada y diferente. Ideal para cenas y eventos en los que queremos ir elegantes y llenas de glamour. Sin duda, lo defiende con muchísima clase.

¿Cómo combinar el cherry red?

El cherry red es un color tendencia que no dejarás de ver en las pasarelas ni en la calle esta temporada, sobre todo este otoño.



Es un tono que sienta fenomenal con colores como dorados o negros. Es súper elegante y favorecedor.



¿Qué te parece? ¿Te animas a la moda del rojo cereza? Ya estás tardando en fichar un conjunto así para tu armario.