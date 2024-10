Visto en casa de nuestras abuelas: el clásico accesorio que regresa a las mesas más estilosas en 2024

Los expertos en decoración coinciden en que hay un accesorio que está volviendo con fuerza a nuestras mesas. Se trata del servilletero.



Con el paso de los años, el minimalismo y la practicidad ha dominado el sector de la decoración, llegando a prescindir de accesorios que veíamos como totalmente prescindibles. Uno de esos accesorios era el servilletero, pero ahora vuelve a tener cabida en nuestras mesas.

Uno de los objetos de antaño que vuelve con fuerza a nuestros hogares, es el servilletero. Seguro que lo recuerdas de la época de nuestras abuelas.



La vajilla clásica es tendencia y ya no falta en nuestras mesas. ¿La razón? La necesidad de conectar con nuestras tradiciones, con lo antiguo, con lo elegante, con esos elementos que cuentan una historia... Elementos más centrados en lo vintage y en la calidad de los materiales.



Hubo un tiempo en el que decidimos apostar por lo sencillo, pero ahora sentimos la necesidad de cuidar más la presentación de nuestras mesas, cuidando hasta el más mínimo detalle. Por ello, hoy en día ya no faltan los anillos para servilletas en la mesa.

Servilletero personalizado: un must have que ya no puede faltar en tu mesa