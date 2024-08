Ya no se llevan los botines: estos zapatos de Pikolinos son el calzado de moda para otoño 2024

Aunque todavía estamos en verano, apunta la tendencia para la temporada que viene

Cuando llega el otoño empezamos a sacar nuestros botines y botas de los zapateros listas para lucirlas con nuestras mejores galas. Este otoño 2024 la moda nos dice que tendremos que mantener las botas en sus cajas e irnos de compras, porque lo que se lleva ahora son los mocasines.

Moda en tus pies

Un look con mocasines va a resultar ideal para ir a la oficina porque da un aire muy profesional y elegante, pero también lo puedes llevar con unos vaqueros con amigas para un aire preppy.

No cualquier mocasín es el que está causando furor, en particular el modelo que arrasa es uno de pikolinos de piel que podemos encontrar en tiendas especializadas o en la web de Pikolinos que destaca por su gruesa suela con aire trekking.

El modelo en particular es el denominado Vicar. Un zapato inspirado en un mocasín clásico en color blanco y con hebillas doradas de decoración. Los detalles en marrón difuminado hacen el efecto envejecido vintage que le dan incluso más originalidad al diseño. La calidad de materiales es indiscutible, piel 100% de vacuno en el exterior y 100% porcino el forro interior. Su precio es de 109,95€ y hay talla desde la 35 a la 42. Además, la marca Pikolinos es española, con un 40% de producción en su planta de Alicante, y la confianza de una marca consolidada como ellos nos da la confianza de que es un producto hecho con los mejores materiales para ofrecernos calidad y comodidad. Si no te atreves con el blanco, el modelo también se encuentra en su versión en negro.

Cómo llevarlos

No hay evento o situación que se resista a estos mocasines con su suela track. Van perfectos con todas las tendencias del momento y se pueden llevar, haga frío, calor o lluvia. Su toque masculino, comodidad y horma de tacón los harán el centro de atención de cualquier look.

A pesar de que tienen un estilo clásico, el giro moderno que las caracteriza se debe sobre todo a la suela imponente o chunky gracias a la vuelta por la obsesión de los años 90. En estos años, los mocasines se volvieron un básico del armario de cualquier mujer y las firmas de moda se precipitaron a crear diseños de lujo que nos hizo sentir la necesidad de querer llevarlos a todas partes.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Te van a quedar bien con una camiseta, un jean y un sencillo chaleco de lana, pero también con tus pantalones sastre, blusa y blazer o gabardina en los días más frescos. En realidad las formas de combinarlos son infinitas, hemos visto a famosas llevarlos incluso con sus vestidos de noche o minivestidos muy femeninos, el límite está en ti. Su plataforma te va a dar el par de centímetros extra que necesitas para verte casi tan estilizada como con tacones pero sufriendo mucho menos, así que atrévete y hazte con esta tendencia antes de que llegue el fresco.