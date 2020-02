Marzo va a ser un mes marcado por las conjunciones planetarias, la primera el 9 de marzo cuando Venus se situará al norte de Urano y podremos observar el fenómeno después del atardecer y la segunda, también el día 9, llegará con la segunda super luna llena. Gran momento para limpiar la casa de energías densas, tirar lo que no sirve, hidratarnos y comer sano.

Queridos amigos, Marzo es un mes de conjunciones planetarias. La primera tendrá lugar el 9 de marzo cuando los planetas Venus-Urano compartirán ascensión recta. Venus se situará a apenas al norte de Urano y el fenómeno podrá observarse poco después del atardecer (19:32 Hora Central Europea).



También seremos testigos el día 9 de la segunda super luna llena del año (en el signo de Virgo). La órbita lunar estará más cerca de la tierra, y esta luna se verá mucho más grande y hasta un 30% más brillante y hermosa. Esta lunación trabaja desde los asuntos pequeños pero fundamentales de nuestra rutina diaria como la dieta, el ejercicio, las plantas del hogar, la limpieza de la casa... A partir de ahí encontraremos una nueva maduración emocional que nos lleva a sentirnos en eje y sincronía con los tiempos. Es un buen momento para limpiar la casa de energías densas, para tirar lo que no sirva, para hidratarnos y comer sano.

El 20 de Marzo serán los planetas Júpiter-Marte y su conjunción, los que se podrán ver casi juntos antes del amanecer (sobre las 3 horas, antes de la salida del sol desde España). El gigante gaseoso (Júpiter) pasará al norte de nuestro planeta vecino rojo (Marte). El 20 de marzo llega además el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, y por tanto el primer día de otoño en el hemisferio sur.



El 23 de marzo le toca el turno a Marte-Plutón. El planeta rojo (Marte) pasará muy cerca, al sur de Plutón sobre la línea del horizonte. (2 horas y 59 minutos antes del Sol). Los últimos planetas en ‘bailar juntos’ serán dos de los más ‘grandes’ desde nuestro punto de vista, por lo que el fenómeno podrá a verse a simple vista.

Luna nueva: 24 de marzo (en el signo de Aries)

El sol ya ingresó en Aries y en este momento se encuentra junto a la Luna y Quirón. Se abre paso el deseo personal, el empuje, la capacidad de lucha y las aspiraciones por lo que vendrá. El impulso solar quiere jugarse por un deseo individual, solitario, pero habrá que tener cuidado de viejas heridas que nos hagan estar agresivos, egoístas o que nos despierten enojos antiguos. Todos los comienzos serán prósperos, sobre todo si los creamos desde el deseo personal y no desde el rencor. El clima estará alegre y ruidoso, espontáneo, impulsivo, activo y deportivo.

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries comienza el mes de Marzo renovando tus costumbres alimenticias, cuidando tu cuerpo, procurando dar por valido todos los niveles químicos de las pruebas médicas. La súper-luna del día 9 te regalara sabiduría para tratarte a ti mismo mejor que en el pasado, cuidarte y mimarte más. El 24 el sol ingresa en tú signo fortaleciendo así, en todo lo que emprendas, pero ten cuidado ya que podrías desenterrar viejas heridas familiares y no saber cómo actuar ante tal situación, aun así, todos los comienzos serán prósperos, sobre todo si los creas desde el deseo personal y no desde el rencor. Piensa y cuida a tú familia.

Tauro (21 abril- 20 mayo)



La organización en tú hogar imperará en estos primeros días de Marzo y siendo la súper-luna del día 9, la que te traslada esas energías renovadoras. A partir de ahí encuentras una nueva maduración emocional que te lleva a sentirte en total sincronización con tu vida. Para el 20 tu fuerza mental estará al máximo ya que los planetas Júpiter y Marte se ocuparán de avivar las energías luchadoras que habitan en ti, prudencia, también querrán envolverte con malos entendidos. No te preocupes, resolverás esos conflictos con gran valentía y determinación. Así abrirás paso a la primavera que empieza sin cargas inútiles.

Géminis (21 mayo- 20 junio)

La súper-luna del día 9 te enseña que tienes que poner orden en tu alimentación o sufrirás de mala salud, el ejercicio también te vendrá bien. La conjunción de Marte y Júpiter del día 20 sacara tu lado más sensual. También te permite una exploración y expresión sensatas de los aspectos de tú sexualidad, la dominación y la sumisión en las relaciones, eso podría generar conflictos con la pareja y causar frustración y dificultad. Las relaciones personales pueden ser volátiles hasta que aprendes a aprovechar tu intensa energía y decidas que caminos tomar en tu trayectoria de vida para ser más feliz.

Cáncer (21 junio- 20 julio)

Cáncer la súper-luna del día 9 te muestra que es un buen momento para limpiar la casa de energías cargantes, para tirar lo que no te sirve, pero si obstaculiza tu evolución personal. El Tránsito Marte Conjunción Plutón del día 23 potenciará la fuerza, pasión y coraje que serán tus puntos fuertes. Pero tú tendencia a la manipulación te trae enemigos, habrá que tener cuidado ya que obstaculiza tu éxito. Para el 31 el lado más oscuro de Saturno también puede influenciar tus deseos, pero esto de ninguna manera se traduce en cualidades negativas, ya que la conjunción de este con Marte te dará la suficiente fuerza para solventar cualquier obstáculo consiguiendo tus propósitos.

Leo (21 julio- 21 agosto)

Leo la entrada de Marzo se verá caracterizada por tu planeta regente (Sol) en Aries, éste te servirá de empuje, aumentará la capacidad de lucha, las aspiraciones y la necesidad de éxito por lo que vendrá. Todo lo que emprendas será próspero, sobre todo si los creas desde el deseo personal y no desde el rencor, evitando así conflictos familiares y a nivel de pareja. La Conjunción Marte-Saturno del día 31 puede enturbiar las relaciones sexuales, volviéndolas en sí, algo monótonas o salidas de contexto para la pareja en cuestión. Sería aconsejable ser comunicativo y estar receptivo ante los cambios de ésta, sus deseos, necesidades. Un consejo: atiende a sus razones.

Virgo (22 agosto- 20 septiembre)

Virgo la súper-luna se dará en tu signo el día 9, influyéndote con sus energías renovadoras fundamentales de tus rutinas. Vas a cambiar el sentido de tus días y noches, a partir de ahí, encuentras una nueva maduración emocional que te llevará hacia una felicidad ansiada. La Conjunción Marte-Saturno del día 31 se traduce en tu presente sexual, esto puede significar una gran resistencia a permanecer sexualmente atractivo y activo, a no querer ser más realista con la situación que tienes, si no que te revelarás ante cualquier situación que no cumpla con tus expectativas. El lado más oscuro de Saturno también puede influenciar deseos incontrolables.

Libra (21 septiembre- 20 octubre)

Libra la súper-luna del día 9 en el signo de Virgo, te va a influenciar a nivel laboral, ya que tu mente estará lista para nuevas estrategias, nuevos comienzos que provocarán un cambio mejor en tu situación presente de trabajo, estudios y también en la economía. La conjunción de los planetas Marte-Plutón el día 23, provocará en ti un deseo fuerte de alcanzar tus metas. La fuerza, la pasión y el coraje son tus puntos fuertes, pero una voluntad indomable de no aceptar ninguna imposición de nadie, será la que te ponga en guardia ante algunos enemigos por envidia hacia ti, tratándote de dominar. ¡Ten los ojos abiertos!

Escorpio (21 octubre- 21 noviembre)

Escorpio la súper-luna del día 9 junto a la conjunción los planetas Venus-Urano van a otorgarte con una magia especial. Tú carisma arrollador hará que consigas todo lo que te propongas a nivel laboral y tú

saber hacer cautivará a tus superiores, consiguiendo así éxito que está por demás garantizado. La conjunción de los planetas Marte-Saturno del día 31 te va a permitir una exploración y expresión sensatas de los aspectos tabú de la sexualidad que involucran el placer y el dolor, la dominación y la sumisión. Sin embargo, mirando a tú alrededor con este aspecto, el tema abrumador es el de la

expresión sana de los deseos más oscuros.

Sagitario (22 noviembre- 21 diciembre)

Sagitario este mes llega con grandes proyectos, estos tendrás oportunidad de materializarlos a partir del día 9 con la súper-luna en el signo de Virgo. Éste te dará fuerza para poner en marcha

estrategias renovadoras en el trabajo o estudios. La Conjunción entre los planetas Marte-Júpiter (éste tú regente) del día 20 te hace fuerte, seguro y sexy. Éste es uno de los aspectos más afortunados de todos, especialmente para tomar acción y actividades físicas. Este aspecto siempre ha sido conocido por sus acciones exitosas en cualquier conflicto que se presente. Los únicos problemas potenciales, seria sentir adicción por personas o vicios sin control.

Capricornio (22 diciembre- 20 enero)

Capricornio la Conjunción Marte-Júpiter del día 20 en tu signo, te hace fuerte, seguro de ti mismo y exitoso. Solucionaras cualquier imprevisto y tomaras decisiones importantes que servirán el resto del año. Este mes sería perfecto para iniciar una nueva relación de pareja, ya que tendrás buenos argumentos para declarar tú amor y suficiente pasión para demostrarlo. La Conjunción Marte-Saturno del día 31 te dice que este aspecto causa frustración y dificultad para expresar la ira e incluso la maldad. Sin embargo, te sentirás abrumado al expresar sanos deseos sexuales, descontrolados pero enamorados. ¡Mucho ánimo!

Acuario (21 enero- 19 febrero)

Acuario el día 9 compartirán ascensión recta Venus-Urano éste último tú planeta regente, ayudándote en temas amorosos-románticos. El día 10 el planeta Mercurio directo en tú signo, este te regala inteligencia eficiente en temas de trabajo, estudios o viajes programados. La Conjunción Marte Saturno del día 31 en Acuario, da una fuerte determinación y esfuerzo sostenido en la búsqueda de tus metas. Los deseos, la sexualidad y la creatividad, está influenciado por la buena disciplina y la fuerte ética del planeta Saturno. El lado más oscuro de Saturno también puede influenciar tus deseos en cualidades no negativas.



Piscis (20 febrero- 20 marzo)



Piscis la súper-luna del día 9 en el signo de Virgo, va a trabajar en ti desde los asuntos pequeños de tu día a día, costumbres, la dieta, el ejercicio, el hogar, la limpieza de la casa. A partir de ahí encuentras un sentido más maduro y emocional que te llevará a sentirte en sintonía con la vida. Es un buen momento para limpiar la casa de energías densas, para tirar lo que no sirva, para hidratarte y comer sano. El Tránsito Marte Conjunción Saturno del día 31 te hará sentirte guapo, esto puede significar una gran resistencia para permanecer sexualmente atractivo y activo durante mucho más tiempo, viviendo cada paso que das con pasión.

