Antes de hacer un piercing en el pezón hay que pensarlo cuidadosamente y evaluar todos los pros y los contras de esta elección... ¡un poco "extrema"!

El piercing en el pezón es un detalle de estilo atrevido, moderno y sexy, elegido por muchas estrellas y protagonistas de la jet set. Precisamente por su popularidad entre las/los famosos, este piercing tienta a muchos jóvenes y muy jóvenes y representa una tentación a la que corremos el riesgo de ceder de forma un tanto superficial. Incluso en lo que respecta a los pechos, aprender a aceptarse y a gustarse es el primer paso para vivir en armonía con el cuerpo. Antes de hacer un piercing en el pezón mira este vídeo sobre la forma del pecho.

Piercing en el pezón: el más querido por las famosas

Ya elegido, amado y ostentado por Kendal Jenner, Bella Hadid y Rihanna, el piercing en el pezón no es sólo una prerrogativa femenina. De hecho, cada vez son más los hombres que se dejan tentar por este piercing extremo, y que lucen llamativas joyas o pequeños anillos en el pezón. Muy a menudo los hombres prefieren perforar ambos pezones y llevar la misma pieza de joyería en ambos lados. Las mujeres, en cambio, prefieren una versión más pícara, con un solo pezón perforado y con joyas de oro, plata o acero quirúrgico, aunque en los últimos tiempos, como confirman los piercers de las estrellas, el doble piercing en el pezón es muy popular y solicitado por un número cada vez mayor de mujeres.

Piercing en el pezón: una zona sensible

Lo primero que debes tener en cuenta si estás pensando en hacerte un piercing en el pezón es que se trata de una zona muy delicada y llena de terminaciones nerviosas para la que es imprescindible acudir a un profesional con experiencia. De hecho, se corre el riesgo de causar graves daños si se pretende ahorrar dinero. Un piercer profesional sabrá cómo realizar el piercing con el máximo cuidado y podrá aconsejarle sobre todos los remedios para evitar en lo posible las complicaciones por rechazo e infección.



Sin embargo, tenga mucho cuidado: si nota hinchazón o pus, póngase en contacto con su médico inmediatamente. Esta información no pretende asustarle ni disuadirle, sino ayudarle a comprender que la modificación del cuerpo no es algo con lo que se pueda jugar y que no se puede improvisar. Es un mundo fascinante pero peligroso si no se elige a profesionales con experiencia. Es mejor pagar un poco más pero no acabar con las antiestéticas cicatrices.

¿Qué joyas elegir para un piercing en el pezón?

El piercing del pezón es uno de los más dolorosos. Es mejor utilizar barras en lugar de anillos, al menos en las primeras etapas.La barra de hecho permite una curación más rápida y sin dolor. El anillo del pezón puede moverse mucho y hacer que la cicatrización de la herida sea más compleja y larga, puede tirar y doler e incluso engancharse en algún sitio (¡y doler mucho!). Los piercers más experimentados no recomiendan este tipo de intervención a los principiantes, es decir, a los que se acercan a la modificación corporal por primera vez. En este caso es mejor empezar con piercings más sencillos como el de la nariz, el del tabique o el de la ceja (que además son menos dolorosos). Uno de los metales preferidos para el piercing del pezón es el titanio, totalmente hipoalergénico y raramente problemático.



El oro de todas las tonalidades e incluso el platino también son estupendos si buscas un piercing llamativo y lujoso. Puedes conseguirlas con envío rápido comprándolas en amazon: ¡luego llévalas a tu profesional de confianza aún selladas y desinfectadas! Si tu elección recae en el acero, es esencial que te asegures de que es de buena calidad: si lo compras por Internet, evalúa cuidadosamente la ficha técnica en amazon para asegurarte de que no está mezclado con níquel, que suele provocar alergias e infecciones. Asegúrese de que es acero quirúrgico o médico, puro y por tanto mucho más fiable. El piercing en el pezón, según los que lo tienen, es uno de los más dolorosos del mundo. Evidentemente, esto se debe a que la zona del pecho, y en particular el pezón, es muy delicada. Si estás convencida de hacerte un piercing en el pezón y has evaluado cuidadosamente todos los pros y los contras, ¡no dejes que el dolor te detenga! Vale, duele pero sólo dura unos segundos... ¡y ya está!



Por supuesto, luego hay que esperar a que el agujero se cure. Esta fase suele durar de seis meses a un año. También hay algunos pezones (está bien que lo sepas y lo tengas en cuenta) que nunca se curan porque no se acostumbran al piercing. Puedes reconocer que hay un rechazo en el lugar por la presencia de una franja roja en el pezón: en estos casos no hay otra solución que quitar el piercing! En el resto de los casos sólo hay que cuidar mucho el pezón con el piercing sin descuidar nunca la higiene y la limpieza.

Piercing en el pezón: ¡consejos útiles!

Si estás pensando en hacerte un piercing en el pezón, también llamado piercing de pezón por los entendidos, hay algunas cosas que tienes que saber absolutamente. Después de hacerse el piercing en el estudio de un perforador cualificado y experimentado, durante varios meses debe evitar los balnearios, las piscinas, las saunas e incluso las duchas (¡excepto la de su casa!). Mantener la zona limpia es esencial para acelerar la curación y evitar accidentes e infecciones imprevistas. Utilice siempre un limpiador suave y agua tibia. Deja que la zona se seque al aire sin frotarla con una toalla. Utiliza un sujetador de algodón suave y sin arrugas y evita tocar (o que te toquen) el piercing durante varias semanas, desinfectándolo cuidadosamente todos los días.



Resiste el impulso de sustituir las joyas que llevas, ya sea una barra o cualquier otra, por otras. Sólo puedes cambiar las joyas cuando el pezón haya cicatrizado. Sin embargo, aún así, hazlo rápido y no esperes, ¡el agujero del pezón se cierra mucho más rápido de lo que crees! Una buena idea es ir a tu perforador y pedirle que te lo cambie, la primera vez (¡y quizá también la segunda!). Puede que te encuentres en la situación de tener que quitarte el piercing después de una revisión médica. En ese caso, para no cerrar el orificio, puedes comprar un retenedor, es un relleno de vidrio para el orificio, no metálico, que no interfiere con ninguna maquinaria y te permite hacer tus exámenes médicos con total comodidad.

¿Qué hace exactamente el perforador en el pezón?

Cada perforador tiene su propio estilo y utiliza procedimientos y técnicas diferentes. La elección de un perforador con experiencia es, obviamente, el primer paso para evitar infecciones o cicatrices. El hombre o la mujer que decide hacerse un piercing en el pezón (o en la tetilla) suele pedir al perforador que elija su joya preferida (si no lo ha hecho antes). El perforador le pedirá que firme formularios de consentimiento y le hará sentarse en una habitación cerrada. Aquí, el perforador esterilizará personalmente las joyas y la zona del pezón. Muchos prefieren realizar una exfoliación quirúrgica del pecho para eliminar cualquier impureza. A continuación, se sujeta la boquilla con una pinza. En este momento, el perforador te pide que respires profundamente de forma rítmica e introduce la aguja en el pezón. Después de perforar el pezón, el perforador introduce la joya y bloquea la hemorragia con una venda. Es normal que la zona sangre durante unos días, pero si después de una o dos semanas el pezón sigue sangrando, es imprescindible consultar al médico.

Piercing en el pezón: preguntas frecuentes

¿Sepuede dar el pecho con un piercing en el pezón?

Un piercing bien hecho y libre de infecciones te permite amamantar a tu bebé sin ningún problema. Sin embargo, perforar un pezón conlleva riesgos y, si se producen complicaciones graves, éstas serán sin duda un obstáculo para la lactancia.



¿El piercing en el pezón hace que mis pezones sean más sensibles?

En algún lugar entre la leyenda urbana y la realidad. Lo cierto es que el piercing hace que los pezones sobresalgan y, por tanto, aumenta la percepción normal de esta parte del cuerpo. Algunas personas juran que afecta al placer que puedes sentir al tacto... ¡pero depende de tu gusto y sensibilidad!



¿Se puede hacer un piercing también en un pezón retroflexionado?

Sí, obviamente todo depende de la habilidad del profesional que eliges, pero no hay forma o tipo de pezón que no pueda tener un piercing.