Cada tatuaje tiene un significado muy especial para quien lo lleva, pero también hay motivos que tienen un cierto simbolismo fijo. Aquí te dejamos con los tatuajes más importantes y sus significados.

Si ya tienes algún que otro tatuaje seguro que la pregunta que más te repite la gente es "¿Y qué significado tiene?". Y es que, además de saciar nuestra curiosidad, nos encanta encontrar el simbolismo oculto en algo tan personal como un tatuaje. Por ello, te traemos los significados de los diseños más populares, para que descubras lo que representan si ya tienes (o estás pensando en hacerte) alguno de ellos, y por fin puedas explicárselo al mundo.

Águila

El águila es un símbolo clásico que representa la libertad, la fuerza, el poder y el orgullo.

Ancla

El ancla es también un motivo de tatuaje muy clásico, similar a las golondrinas y los corazones. El ancla, por supuesto, tiene su origen en la navegación y simboliza el hogar, la llegada, la seguridad, la fidelidad, la esperanza y el amor.

Ojo

El ojo es un símbolo muy mítico y por lo tanto tiene varios significados. Sobre todo, se asocia con lo divino, por ejemplo como el ojo que todo lo ve, el ojo de Dios. También entre los masones el ojo era un símbolo importante y representaba la verdad, la sabiduría y la conciencia.

Árbol

El árbol es un símbolo del ciclo de la vida. Así que el tatuaje del árbol tiene un significado positivo.

Flores

Las flores como motivo de tatuaje son simplemente hermosas. Pero también tienen un significado: representan la juventud y la belleza. Tatuajes de moda: las 12 flores de nacimiento. Cada una de las flores se erige simbólicamente para el respectivo mes de nacimiento.

Diamante

También es un motivo que está actualmente en boga. Simbolizan la eternidad, la pureza, el poder y la durabilidad, y por supuesto el lujo.

Dragón

Especialmente en Japón hay maravillosos motivos tradicionales de dragón. Representan lo sobrenatural, el poder, la fuerza y la masculinidad.

Triángulos

Los triángulos representan los cuatro elementos: fuego, agua, tierra y aire. Si la parte superior del triángulo apunta hacia abajo, significa agua, si apunta hacia arriba significa fuego. Si ambos se cruzan adicionalmente con una línea, representan la tierra y el aire.

Búho

También el búho pertenece a los motivos de tatuaje de la vieja escuela. Su significado: sabiduría e intuición femenina.

Gatos

El gato puede representar un personaje salvaje, pero también puede simbolizar el sentido de la familia. Por cierto, en la prisión rusa el gato representa a un maestro ladrón, varios gatos a un pandillero.

Cerezas

La cereza es un tatuaje clásico de rockabilly, al igual que la golondrina y el cubo. Simboliza el contraste entre la inocencia y la apertura. La doble cereza como motivo representa una larga asociación.

Brújula

Mientras que la brújula como tatuaje solía proteger a los hombres en el mar, hoy en día indica que su portador sabe a dónde quiere ir en la vida y que conoce su camino. Pero una brújula en la piel también puede simbolizar el deseo de viajar.

Cruz

La cruz es el símbolo de Jesucristo en la fe cristiana. Como tatuaje, la cruz representa la fe cristiana de su portador.

León

El león es el rey de los animales, por lo tanto representa el poder y la fuerza.

Bandas negras

Se dice que las bandas negras, anchas y continuas, que se llevan normalmente en el brazo, se remontan a los tatuajes criminales japoneses de los siglos XVII al XIX.

Flecha

Un tatuaje de una flecha puede tener varios significados. Por un lado, protege a su portador del peligro. Dos flechas cruzadas simbolizan la amistad, una flecha rota la paz.

3 puntos

Tatuado bajo el ojo, los tres puntos representan la fe, el amor y la esperanza. Otra interpretación de este tatuaje es que simbolizan el código de la prisión "no ver nada, no oír nada, no decir nada" y así indican que el portador estaba en prisión.

Rosas

La rosa representa el amor, la inocencia, la fidelidad, la pureza, pero también la pasión. Pero una rosa espinosa tatuada también puede representar una vida llena de adversidades.

Barco

El barco es un tatuaje clásico de marinero con diferentes significados. Un pequeño barco, por ejemplo, era la señal de los marineros que habían navegado alrededor del Cabo de Hornos. Hoy en día un barco representa tiempos de tormenta en la vida, que seguramente serán superados.

Serpiente

Por la Biblia conocemos a la serpiente como la que tienta a Adán. Por lo tanto, como tatuaje puede representar una tentación, pero también puede ser interpretado como una protección para su portador. Tatuada en el cuello, la serpiente puede representar un pasado criminal.

Llave

La llave ha sido el poder desde la Edad Media. Sin embargo, hoy en día, aquellos que tienen una llave grabada tienden a simbolizar la llave de su interior y su corazón.

Mariposa

Primero está la oruga, que luego resulta ser una hermosa mariposa. Por lo tanto, el motivo de la mariposa representa la transformación, los nuevos comienzos y el renacimiento.

Pájaros

Los motivos de los pájaros se usan a menudo como símbolo de libertad y son un tatuaje muy popular. La golondrina especialmente representa el amor y el parentesco y es un tatuaje clásico de rockabilly.

Punto y coma

Este motivo de tatuaje se supone que llama la atención sobre un problema psicológico. El signo significa que podrías terminar algo, pero no lo haces. Representa el sí a la vida, elegir perseverar y continuar en una fase difícil de la vida.

Cartas de poker

Las cartas simbolizan el deseo de apostar, pero también la visión de la vida del portador. Pero los símbolos en las cartas son también tatuajes populares de la prisión: en Rusia, el trébol representa el crimen, las picas para un ladrón, los diamantes para un soplón y los corazones para encontrar un compañero en la prisión.

Telaraña

Si simplemente te parece bonito este tatuaje, deberías conocer mejor su significado: Una telaraña en el codo o el hombro significa que la persona estuvo en prisión y asesinó a alguien. Además, en países como EE.UU. este tatuaje se asocia al sentimiento racista. La telaraña se supone que indica en algunos lugares que alguien ha asesinado a un miembro de una minoría étnica.

Estrella

Las estrellas pueden simbolizar el firmamento y lo celestial, pero también representan el infinito, la longevidad y el amor. Pero las estrellas también pueden ser puramente decorativas o representar a un ser querido.

Lágrimas

Las lágrimas tatuadas bajo el ojo son un tatuaje clásico de la prisión. El significado: indican que has asesinado a alguien o que un familiar cercano o amigo ha sido asesinado y estás buscando venganza.

Calaveras

Este diseño es muy popular como símbolo de transitoriedad o en la escena gótica.

Reloj

El reloj como motivo de tatuaje simboliza la fugacidad y el círculo de la vida. Sin embargo, un reloj sin manecillas tiene un significado diferente: simboliza el tiempo en prisión.

Infinito

Este símbolo representa la infinidad de amor, esperanza, fe, lo que el portador asocie con ella.

Cubo

Este tatuaje es especialmente popular entre los fans de Rockabilly. El significado: El cubo debe traer la suerte eterna al portador.