Cuando decidimos hacernos un tatuaje es porque, previamente, le hemos dedicado tiempo a pensar qué diseño es el perfecto para nosotros y hemos escogido con precaución el profesional que nos tatuará. Se trata de una tarea difícil que, sin embargo, no termina cuando el tatuaje está terminado. Los días posteriores son fundamentales y la crema para tatuajes que escogemos es una parte muy importante de los cuidados.

Tardamos días e incluso meses en decidir qué tatuaje hacernos y dónde hacérnoslo. También en elegir el diseñador y el profesional más adecuado. Todo ello es una tarea difícil, ya que debemos estar seguros al 100%. Pero la cosa no acaba una vez el tatuaje está hecho. Los días posteriores, durante el proceso de cicatrización en el que tenemos que limpiar y cuidar nuestro nuevo tatuaje, son fundamentales para que el resultado sea satisfactorio. Por eso, debemos seguir a rajatabla las indicaciones de los expertos.



Y es que ya sabemos de sobre que los tatuajes son marcas permanente en nuestra piel y de hecho lo son porque son el resultado de un herida en nuestra dermis. Así, un tatuaje pasa por las mismas fases de curación que cualquier otra herida, por lo que debemos cuidar de él con la misma atención –o incluso con más– con la que cuidaríamos de una quemadura o un corte, por ejemplo. A continuación, te damos las claves que necesitas para que tu tatuaje cicatrice de la mejor manera y el resultado sea óptimo.

Antes de hacer el tatuaje

Escoge un tatuador de confianza

Paraquedar satisfecha con el resultado, lo más recomendable es que escojas un estudio y un tatuador de confianza, mejor todavía si viene recomendado por un amigo o conocido de quien puedas fiarte. Además, lo idea es que compruebes la profesionalidad de sus trabajadores y la calidad de los materiales que utilizan. Si tienes dudas, no dudes en preguntarles, seguramente que no tengan problema en enseñarte losutensilios y el espacio donde te harán el tatuaje para que te tranquilices y vayas segura el día de tu cita.



Además, trata de asegurarte de que se trata de un lugar limpio y organizado, que utilizan materiales esterilizados y agujas desechables y que los tatuadores usan guantes y mascarilla.



Visita a tu dermatólogo si es necesario

Si estás pensando en hacerte un tatuaje y padeces alguna enfermedad como diabetes, vitíligo, psoriasis o hepatitis, así como si eres alérgica a los pigmentos, es importante que acudas a tu dermatólogo para que te oriente y te indique si podrías sufrir algún efecto secundario o complicación. Tu médico es quien mejor puede evaluar si es recomendable o no hacerte un tatuaje. Por otro lado, si estás embarazada o en periodo de lactancia, es aconsejable que esperes para hacerte un tatuaje, ya que podrías transmitir algún tipo de infección al feto.



Prepara tu piel con una buena exfoliación y mantenla hidratada

Una piel en perfectas condiciones, limpia e hidratada, será una piel que cicatrice más rápido y dé menos problemas durante el periodo de curación. Por eso, si realizas una exfoliación 15 días antes, y mantienes una buena rutina de hidratación, todo será mucho más sencillo. Además tendrás que estar unas dos o tres semanas sin poder exfoliarte la zona una vez tatuada, por lo que librarla de las pieles muertas con anterioridad te ayudará a que una vez que la herida esté completamente curada, el tatuaje luzca perfecto.

El día del tatuaje

Limpia y esteriliza

La zona en la que vas a realizarte el tatuaje debe ser lavada previamente con jabón antibacteriano y limpiada con alcohol para evitar cualquier tipo de infección. Es el propio tatuador el que deberá hacerlo. Además, si quieres hacerte el tatuaje en una zona con vello, por muy fino que sea, deberá rasurarte con una cuchila de afeitar.



¿Un consejo extra? Si, por un casual, tuvieras las defensas más bajas el día de hacerte el tatuaje por estar resfriada o con gripe, es mejor que pospongas la cita para otro momento en el que estés totalmente recuperada. De esta manera los riesgos serán menores.

Cuidados posteriores

​Para que tu tatuaje se mantenga en perfectas condiciones para siempre, el periodo de cicatrización es crucial, por lo que deberás seguir atentamente los siguientes pasos.



No te quites el papel film, por lo menos, en dos horas

Justo después de terminar el tatuaje, el tatuador aplicará un poco de pomada para tatuajes y envolverá la zona con papel film transparente con el que evitar posibles contaminaciones. Deberás dejarlo tal y como está durante un mínimo de dos horas. Pasado ese tiempo, podrás retirarlo y labar la zonacon jabón pH neutro y abundante agua. Una vez seco, vuelve a aplicar la crema para tatuajes.



Evita tomar el sol, rascarte y exfoliarte durante las dossemanas posteriores. También deberás evitar el agua del mar y bañarte en piscinas.

​

Evita practicar actividades físicas

En función de la zona tatuada, del tamaño del diseño y de la actividad física que se vaya a realizar, se recomienda esperar a la cicatrización completa o a que pasen al menos un par de semanas para volver a practicar actividad física. Pregunta a tu tatuador por tu caso concreto para saber cuántos días has de esperar.



Usa protector solar siempre

Si el tatuaje está en una zona que vas a exponer al sol de manera diaria, como un brazo o una pierna, debes usar siempre un protector solar de, como mínimo, un SPF 30. Si el tatuaje está más escondido y solo va a estar expuesto en la playa o la piscina, utilízalo cuando vayas a ponerte bajo la radiación UV.



Lava tu tatuaje con jabón neutro y agua tres veces al díadurante al menos tres semanas. De esta manera, lograrás eliminar cualquier residuo y el exceso de pigmentos. Todo dependerá del tamaño del tatuaje y la zona donde esté pero, en cualquier caso, sigue las indicaciones de tu tatuador. Después de cada lavado, deberás aplicar la crema para tatuajes.

¿Por qué es tan importante la crema para tatuajes?

Notarás que después del hacerte el tatuaje la piel está sensible, enrojecida y puede que algo hinchada. Para calmar e hidratarla lazona, el tatuador aplicará vaselina o una pomada específica para curar tatuajes. Entre ellas, Bepanthol suele ser la más recomendada. Esta crema tiene propiedades antibacterianas, lo que es fundamental para evitar infecciones. Deberás aplicar esta crema para tatuajes después de cada lavado y siempre que sea necesario o notes la piel seca –tres o cuatro veces al día. Debes mantener siempre la zona hidratada. Las cremas ricas en pantenol –es el caso del Bepanthol–, aloe vera y flores de caléndula son muy recomendables, ya que tienen un alto poder curativo, calmante y relajante.



Como decimos, el Bepanthol es la pomada más popular. Su consistencia es bastante densa, pero es un producto muy concentrado. Al aplicarse sobre el tatuaje, forma una película protectora en la zona de sustancias irritantes y posibles contaminaciones. Así, el Bepanthol evita la pérdida de agua y consigue mantener la zona hidratada.



Otra de las cremas para tatuajes más recomendadas es el Echysee. Esta pomada fue diseñada en un principio para el cuidado de piercings, pero tiempo después lanzó un producto específico para el cuidado de los tatuajes. Su fórmula hidratante promueve una cicatrización mucho más rápida y no tiene efectos secundarios. En cualquier caso, deberás atender a las recomendaciones de tu tatuador.



Recuerda que en esta fase deberás utilizar siempre una pomada específica y descartar la vaselina, así como otros productos que contngan aceites minerales, ya que impiden la transpiración natural y podría comprometer la salud de tu tatuaje. Además, no será necesario que cubras el tatuaje con vendajes o papel transparente. Es preferivle que lo dejes respirar y oxigenarse, la mejor manera en la que cura cualquier herida. Gracias a ello, la curación y la regeneración de la piel será más rápida. No te asustes si se forman costras o el tatuaje desprende tinta en los días posteriores. Recuerda que es un proceso de curación y cicatrización: esto es completamente normal ya que la piel se está regenerando. A continuación, te dejamos algunas e las mejores cremas de tatuajes que puedes utilizar para curar el tuyo.

