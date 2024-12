Las fiestas están a la vuelta de la esquina, y no hay mejor manera de destacar que con un toque único y elegante. ¿Y qué mejor que una chaqueta de terciopelo para conseguirlo? Esta temporada, el terciopelo se ha convertido en uno de los tejidos más codiciados, y no es para menos: su textura suave y lujosa aporta un toque único a cualquier look. Nos hemos unido a Skirtu Barcelona y sorteamos una preciosa chaqueta con la que triunfarás. ¡No te la pierdas!

El terciopelo es un material que no solo aporta comodidad, sino que también refleja la luz de una forma mágica, creando una atmósfera festiva y chic a la vez. Además, su facilidad a la hora de combinarlo lo convierte en el aliado perfecto para eventos formales, cenas navideñas, o incluso para darle un giro elegante a tu día a día. Es el equilibrio ideal entre el lujo y la comodidad.



Por eso, estamos emocionados de habernos unido a Skirtu, una marca de moda creada en Barcelona, para traerte un premio increíble: ¡la chaqueta de terciopelo The Velvet Jacket. Este es el must-have de la temporada, un imprescindible que puedes llevar en las celebraciones o incorporar a tu vestuario diario. Con una gama de 8 colores y 4 combinaciones bicolor disponibles, seguro que encuentras el tono perfecto que te haga sentir como una estrella.

¿Cómo participar y ganar tu velvet jacket? Es muy fácil unirte a este concurso y tener la oportunidad de ganar tu propia velvet jacket. Solo tienes que seguir estos simples pasos:



1. Sigue a @skirtubcn y a @enfemenino en Instagram

2. Dale like a esta publicación

3. Menciona a dos amigas en los comentarios (¡cada comentario cuenta como una participación!)

4. Comparte esta publicación en tus stories mencionándonos



Detalles Importantes: Solo válido para participantes en España.

El concurso estará activo hasta el 12 de diciembre .

. La ganadora será anunciada el 12 de diciembre por MP en Instagram.

por MP en Instagram. La ganadora podrá elegir entre las chaquetas disponibles el mismo día del anuncio.

Así que, ¿qué estás esperando? No dejes pasar esta oportunidad de añadir un toque de glamour a tu armario con una chaqueta de terciopelo que se convertirá en tu nueva prenda favorita. ¡Participa ahora y prepárate para brillar estas fiestas!