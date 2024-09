Estos son los colores que protagonizarán las tendencias de moda en otoño/invierno 2024-2025 según las pasarelas

El otoño/invierno 2024-2025 se presenta más vivo que nunca. Este año, el negro cede su lugar en los armarios a una paleta de colores llenos de energía y alegría. Las tendencias de las pasarelas han dejado claro que la moda se inclina hacia el optimismo, apostando por tonalidades que renovarán por completo tu estilo. ¿Lista para conocer los colores que dominarán la temporada y transformarán tu look en los días más fríos? ¡Te revelamos los tonos clave que te harán destacar este invie

Las pasarelas de Alta Costura han presentado sus propuestas para la temporada otoño/invierno 2024-2025. Si prestamos atención a los grandes modistos ya sabemos qué se llevará en la temporada de frío.

Qué ponerte en otoño

Cuando comience a refrescar nos tocará hacer el cambio de armario y con él hacernos con nuevas prendas para renovar nuestra ropa de invierno del año pasado. A la hora de ir de compras es interesante saber qué se va a llevar para acertar al adquirir nuevas prendas calentitas y seguir estando a la última.

Siguiendo los desfiles que nos han mostrado las últimas propuestas, hemos visto que por supuesto habrá mucha variedad; algunos se decantan por los tonos funcionales neutros de siempre, pero hay otros modistos que nos presentan un invierno mucho más colorido con tonos llamativos y luminosos para dar un toque alegre al frío.

Los 5 colores para añadir a tu armario

El verde oliva

Es un color neutro que combina bien con una amplia gama de otros colores, como el berenjena, granate o rosa, lo que lo hace versátil para diversas combinaciones de atuendos. La moda se está moviendo hacia opciones más sostenibles y naturales, y el verde oliva o invernal, es un color asociado con la naturaleza y el medio ambiente, por lo que encaja perfectamente en esta tendencia. Muchas colecciones de diseñadores como Bottega Veneta, Alberta Ferretti, Fendi, Gucci, Hermés y Burberry han incorporado el verde oliva en sus colecciones para el otoño e invierno 2024/2025, destacándolo en abrigos, chaquetas, y accesorios.

El azul pavo

También conocido como azul Klein, es un tono vibrante y profundo de azul que ha sido asociado con el artista francés Yves Klein. Se caracteriza por su intensidad y pureza, lo que lo hace destacar en cualquier outfit. Lo hemos visto en firmas como Loewe, Saint Laurent, Prada y Sportmax.

El rojo cereza

Uno de los favoritos de los desfiles de Gucci, Versace, Ferragamo, Elisabetta Franchi, MSGM y Roberto Cavalli. Es un tono de rojo profundo y vibrante que se asemeja al color de las cerezas maduras, por lo que es especialmente popular durante la temporada de otoño e invierno debido a su riqueza y calidez. Este color no solo añade un toque vibrante y sofisticado, sino que también evoca sensaciones de confort y festividad. No solo lo veremos en complementos, si no también en prendas protagonistas o incluso como total look.

El berenjena

Fendi, Carolina Herrera, Missoni, Gucci, Tom Ford y Prada son algunos de los que apuntan al ciruela o berenjena como el color predominante de sus desfiles. El color berenjena es un tono oscuro y profundo de púrpura mientras que el color ciruela es un púrpura más vivo que el berenjena, con un toque de rojo. Ambos se combinan bien con una variedad de otros colores, incluyendo tonos neutros, metálicos y colores cálidos. Ideal para vestidos de noche, trajes, abrigos y accesorios como bufandas y sombreros.

El rosa empolvado

Es un tono suave y apagado de rosa, que se caracteriza por su sutileza y elegancia. Este color evoca una sensación de delicadeza y romanticismo. Lo hemos visto en Chanel, Miu Miu, Stella McCartney, Jil Sander, MSGM y Bottega Veneta, entre otros. Será perfecto para tus complementos, pero también en las prendas principales como vestidos de invitada en tu próxima boda.