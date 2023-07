La moda de las sandalias cojín ha vuelto gracias a su exposición en esta red social y a que celebrities como Kendall Jenner son fans de este calzado.

¿Qué tienen de especial las llamadas sandalias pillow para haberse convertido en tendencia en Tik Tok? La moda de las sandalias cojín ha vuelto con fuerza gracias a su enorme exposición en esta red social. Y también a que celebrities como Kendall Jenner son fans de este tipo de calzado.



Cuando alguien como Kendall Jenner sale a la calle está permanentemente bajo el foco de atención. Esto la obliga a cuidar su imagen ante la certeza de que las cámaras la perseguirán donde vaya. Sin embargo ni ella ni nadie quiere someterse a la esclavitud del maquillaje y tacón alto 24/7. Las sandalias Pillow son perfectas para salidas ocasionales con vestuario casual, porque te permiten ir cómoda a la par que monísima. Kendall lo sabe y por eso se ha apuntado al carro de este tipo de zapatos.

Caminar sobre una burbuja

La principal particularidad de estas sandalias es la sensación que obtienes al usarlas. Su material, generalmente a base de algún tipo de goma o gomaespuma, proporciona una comodidad incomparable. Algo así como caminar sobre una burbuja. Sin embargo las sandalias Pillow no tienen algunos de los problemas que se presentan a la hora de usar calzado veraniego como son las chanclas. Por un lado están montadas sobre una plataforma antideslizante lo que hace que la pisada sea firme. Por otro, aunque hay diversos tipos de diseño, por lo general van bien ajustadas al pie, lo que aumenta la sensación de comodidad.



Claro que además de la comodidad hay otro aspecto a tener en cuenta: que se vean bien y combinen con una variedad de prendas. Afortunadamente las sandalias cojín también dan la talla en este sentido, por lo que no es de extrañar que estén causando tanto revuelo en redes sociales. Con el outfit adecuado pueden convertirse en el combo perfecto entre comodidad y estilo con el que toda chica sueña.

Versátiles y fashion

No necesitas rebuscar demasiado en tu armario para encontrar algo que combine bien con unas sandalias pillow. La mayoría de prendas street style encajan como un guante con este tipo de calzado. Esta versatilidad es otra de las características que han contribuído a su éxito. Puedes ponértelas con vaqueros, con leggins, con faldas cargo, o con minivestidos veraniegos, y nunca desentonan.



Pero además es que hay una variedad cada vez mayor de modelos de sandalias pillow, lo que todavía te da más herramientas para combinar. Sandalias de dedo, destalonadas, ajustadas con velcro al talón, chancla tipo pala, de doble tira...¿Y qué decir de los colores? Las más clásicas apostarán por colores tipo hueso o crema o tonos apastelados, las más atrevidas por diseños con rosas y verdes en diferentes tonalidades. Si aún no has experimentado el goce de caminar sobre ellas, ¡Ya estás tardando!