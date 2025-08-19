Skechers arrasa con los zapatos sin cordones, cómodos y modernos para llevar con pantalón beige y camisa blanca a los 60

Skechers ha lanzado a la venta unos nuevos zapatos sin cordones que resultan cómodos, originales y estupendos para llevar en el diario. Los hay en dos colores y quedan súper bien con un look con pantalón beige y camisa blanca oversize. Además, favorecen un montón y estamos seguras de que enamorarán a las mujeres de 60 años.

Skechers es una firma que siempre nos sorprende por sus zapatos cómodos para el diario. Hace poco te hablamos de sus nuevos mocasines para las mujeres elegantes, con un color en tendencia y perfectos para sumar altura.



Si buscas unos zapatos un poco más bajos, flexibles y de diario, entonces no te puedes perder este nuevo modelo. Se trata del "Be-Cool - Knitwaves" y está disponible en dos colores: natural/multicolor (con rositas) y azul marino. Es muy ponible.

Zapatos "Be-Cool - Knitwaves" de Skechers: cómodos y prácticos para el diario

Esta popular marca de zapatos siempre nos sorprende por sus originales diseños y su gran comodidad. Son ideales para las mujeres de 60 que buscan zapatos cómodos para el diario.



Este modelo es el "Be-Cool - Knitwaves" de Skechers. Es lo nuevo que acaba de aterrizar en la tienda online de la firma y que resulta ideal para salir de compras o a pasear. Por su estilo, nos encanta para las mujeres de 60 que adoran la comodidad.

Este zapato está diseñado con materiales reciclados. Es vegano y no tiene cordones, lo que resulta cómodo y fácil de poner y de sacar. No necesitas ni ponerle calcetines si no quieres.



Tiene una parte superior de knit técnico Stretch Fit con una plantilla con amortiguación Skechers Air-Cooled Memory Foam, que aporta comodidad instantánea y transpirabilidad. Es práctico e ideal para su uso diario, para llevar a cualquier parte, desde quedadas hasta recados.

Un detalla que me encanta, es que pone que se puede lavar en la lavadora. Pocos zapatos lo permiten, por lo que está genial para mantenerlos limpios y que te duren como nuevos más tiempo.



Lo hay disponible en dos colores diferentes, que son los que te mostramos. Uno de es el tono natural/multicolor, que tiene una base más bien rosita. El otro es un tono azul marino.



Ambos son ideales para combinar con prendas en tonos neutros y looks como pantalón veige y camisa blanca. Siempre es un acierto, con todo lo que te pongas, desde total looks en crudo hasta looks con vaqueros. Al final, según el color resultan más o menos discretos.

Como resultado, obtenemos un nuevo modelo que resulta muy cómodo para el diario, aunque camines más de lo que esperabas. Desde Skechers afirman que aporta una sensación como si llevaras calcetines, lo cual no está nada mal.



Es un modelo muy recomendado para las mujeres de 60 que buscan modernidad, practicidad y diseño en unos zapatos. Desde luego, Skechers lo ha vuelto a hacer con sus "Be-Cool - Knitwaves", que si te fijas en las reseñas de la web verás que son bastante positivas.

Precio en temporada: 65 euros

El precio de temporada de las "Be-Cool - Knitwaves" de Skechers es de 65 euros. Sin embargo, es posible que en algún momento haya rebajas y podamos conseguirlas por un poquito menos. Desde la web oficial tienen una promo con la que te dan envío gratis y 5 euros de descuento si te unes a Skechers Plus.



¿Qué te parecen? ¿Los fichas para la temporada?