Zara arrasa con el vestido midi satinado en color 'aceite' que necesitas para tus bodas de otoño (y cuesta 39,95€)

No es fácil encontrar un vestido ideal para las bodas de otoño. Es una temporada en la que solemos apostar por tonos un poquito más apagados, pero igualmente favorecedores.
Uno de los colores tendencia que viene pisando fuerte para la nueva temporada, es el color aceite. Seguro que estás pensando en una botella de aceite de oliva, pero aunque se parece un poquito ya te adelanto que tiene un brillo precioso.
Además, me encanta porque me parece súper ponible para cualquier ocasión o evento que se presente. Es ideal para bodas, comuniones, bautizos o incluso para ir bien arreglada a una cena.
Zara tiene el vestido de 'invitada perfecta' para otoño: en color aceite y con detalle de abertura en la espalda
Zara lo ha vuelto a hacer. La marca siempre nos sorprende con tendencias a precios reducidos, como este vestido de invitada perfecta que no podría ser más mono.
No hace mucho te hablamos también de este vestido para invitadas románticas, pero si quieres salir un poco de los tonas rosas y optar por un color un poco más atrevido, este te va a encantar. El tono 'aceite' es ideal para las invitadas que quieren romper con los tonos de siempre y apostar por una tendencia.
Estamos ante un vestido satinado de altura midi con escote en forma de pico, que favorece mucho y resulta cómodo. Los tiranches son anchitos y puedes llevarlo con un sujetador de triángulo o incluso con pezoneras, para que no se vea nada.
Uno de sus puntos fuertes lo encontramos en la espalda, que es de las formas más bonitas que he visto en mucho tiempo. Presenta un detalle de espalda enroscada con abertura, formando una especie de lazo que resulta muy sensual.
Además, tiene cierre lateral con cremallera oculta, para conseguir un ajuste perfecto e ir siempre divina para la ocasión. Ya ves que se adapta muy bien al cuerpo, por lo que es un vestido que favorece. Gracias a su tejido de poliéster y toque satinado, no arruga nada.
El tono aceite, una de las grandes sorpresas de la temporada
El color del vestido es atrevido, pero nos recuerda al otoño. Por eso es un vestido ideal para las bodas de la temporada otoñal. Además, te permite salir un poco de los colores de siempre y elegir un toque más atrevido.
También es súper fácil de combinar, con complementos y zapatos en plata para un contraste perfecto. Así no tendrás que complicarte mucho.
Una oportunidad para conseguir un vestido de invitada por menos de 40 €
Su precio es de 39,95 €. Es un gran precio si tenemos en cuenta la calidad de la prenda y que nos puede resolver muchos looks para eventos. Es muy ponible y nos soluciona muchos looks.
Si te gusta, encuéntralo en la web de Zara por la referencia 8492/366/510. Por ahora quedan tallas disponibles, pero es posible que se agote rápido.
¿Qué te parece? ¿Te convence el color aceite?