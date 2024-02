La reina Letizia se adelanta a la primavera con un vestido de flores de Carolina Herrera

¿Lista para dar la bienvenida a la primavera con estilo? La Reina Letizia nos ha dado una lección magistral de estilo con un look primaveral que nos tiene enamoradas.

El vestido: La protagonista del look es un vestido de Carolina Herrera que la Reina ya había lucido en 2019. Se trata de un diseño de corte clásico con un estampado floral en tonos azules, rosas y verdes. El vestido tiene un corte midi, manga francesa y falda de vuelo, ideal para estilizar la figura.

Los complementos: La Reina Letizia combinó el vestido con unos salones de tacón bajo en azul marino, un bolso de mano a juego y unos pendientes de perlas. Unos complementos sencillos y elegantes que no restan protagonismo al vestido.

Un guiño a la primavera

El vestido de la reina Letizia es perfecto para la época del año que está por llegar. Un diseño fluido y fresco con un estampado floral en tonos azules, rosas y verdes que nos recuerda que la primavera ya está aquí. La monarca ha elegido este vestido para recibir al presidente de Guatemala y su esposa en el Palacio Real, un encuentro en el que ha querido mostrar su lado más primaveral y elegante.



La reina Letizia ha vuelto a demostrar su compromiso con la sostenibilidad al reciclar un vestido que ya tenía en su armario. Un gesto que nos anima a todas a ser más responsables con la moda y a darle una segunda vida a nuestras prendas.

Otros vestidos con flores de la reina Letizia

Aunque la Reina no suele llevar mucho vestido con estampado, las flores sí están presente en su armario, y lo cierto es que le favorecen y le dan ese toque alegre y fresco a sus looks. Aquí puedes ver algunos de sus looks con vestidos con flores más destacados.

© shutterstock_Reina Letizia con vestido blanco negro y flores Carolina Herrera Reina Letizia con vestido blanco negro y flores Carolina Herrera See album