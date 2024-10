Hoy se celebra la 75.ª edición del Premio Planeta, con un premio de 1.000.000 euros para el ganador y 200.000 euros para el finalista. En la gala, la reina Letizia deslumbró con un vestido negro de Carolina Herrera, acompañado por sus icónicas pulseras de Cartier, logrando un look elehante y brillante para una de las noches más importantes de la literatura.

El Grupo Planeta celebra hoy su 75º aniversario en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Una edición con una fuerte presencia de novela negra entre los 1.070 originales presentados este año y que aseguran que es el "mejor año de la historia del sector editorial".



El director de la División Editorial de Grupo Planeta, Jesús Badenes, aseguró que entre 2019 y 2023 el sector editorial español creció un 35%. Afirmó también que este mismo año, entre enero y septiembre, creció un 11,7%. Las cifras son muy positivas y la tendencia en el mundo de la lectura es favorable.



Para presidir la gala no faltaron los reyes y el look elegido por la reina Letizia para la ocasión no podría gustarnos más. Así fue el conjunto elegido por la reina:

El look de la reina Letizia en la 75 edición de los Premios Planeta

Para la 75.ª edición del Premio Planeta, la reina Letizia optó por un impresionante vestido negro de lentejuelas que realzaba su elegancia y estilo inconfundible. El diseño ceñido, de corte recto y largo hasta los pies, destacaba su esbelta figura y aportaba un toque de elegancia con su tejido brillante, perfecto para una noche de gala. El escote sutil en forma de barco equilibraba a la perfección el brillo, logrando un look sobrio y refinado.



Como complemento, Letizia eligió sus icónicas pulseras gemelas de Cartier, dos piezas de lujo en oro blanco que aportaban un brillo extra a su muñeca y que se han convertido en un símbolo de sus elecciones más deslumbrantes. En cuanto a los accesorios, la Reina apostó por unos pendientes largos y delicados que añadían un toque de luz a su rostro sin restar protagonismo al vestido.



Su maquillaje, como es habitual, fue impecable: un acabado natural pero sofisticado, con ojos ligeramente ahumados en tonos neutros y labios nude. El cabello lo llevó recogido en un moño bajo, dejando al descubierto su elegante cuello y potenciando el protagonismo de su look. En conjunto, Letizia logró una imagen perfecta para una velada tan importante como la entrega de los Premios Planeta.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Qué te parece el look elegido por la reina Letizia para la gala de los premios Planeta?