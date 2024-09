Letizia sorprende con una camisa con aberturas y corte cropped de Mango: muy juvenil y en tendencia

Letizia Ortiz siempre nos conquista a todas por sus looks. Todo le sienta fenomenal y de vez en cuando la vemos lucir alguna tendencia, como esta camisa con aberturas que es una novedad que no esperábamos. Es de la colección Victoria Beckham x Mango. ¡Ven a descubrirla!

Para esta temporada se llevan las camisas. ¡No dejarás de verlas!



En esta ocasión, Letizia Ortiz ha viajado hasta Castro-Urdiales (Cantabria) para inaugurar el curso de Formación Profesional 2024/2025 en el IES Doctor José Zapatero Domínguez.



El look elegido no ha pasado desapercibido, dado que la reina ha optado por una camisa de Mango con unas curiosas aberturas en el escote. ¡No te lo pierdas!

La reina Letizia sorprende en Cantabria con una camisa con aberturas que amamos todas

La clave del look de Letizia está en su camisa, que no pasa desapercibida.



Se trata de una camisa de rayas de color blanco y azul, con un corte cropped (más cortita que las camisas clásicas) y con unas curiosas aberturas en el pecho.



Puedes verla en detalle en la siguiente publicación:

Para completar el look, la reina eligió un pantalón sencillo de color negro y unas sandalias negras de tacón bajo, que empiezan a ser habituales en sus conjuntos.



En resumen, impecable. ¡Cómo siempre!

La camisa es de la colección Victoria Beckham x Mango, de la pasada primavera y ya no está disponible

Es una pena porque aunque queramos fichar esta camisa cut out con aberturas, ¡ya no se puede! Es de la colección de Victoria Beckham x Mango que salió a la venta en primavera de 2024 y ya no la venden en Mango.



Sin embargo, puede que podamos ficharla por alguna página de segunda mano. Aunque eso sí, en su día ya no fue barata; salió a la venta por 70 euros. Aún la puedes encontrar por la referencia 67088655-VBHARLOW-LM, pero ya no está disponible.