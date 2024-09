Letizia brilla en el Teatro Real: así han sido sus outfits más icónicos desde 2017

Esta noche la reina Letizia tiene una cita en el Teatro Real para la apertura de la temporada y no es la primera vez. A continuación jacemos un repaso por todos sus outfits desde 2017, porque a lo largo de todos estos años la reina ha lucido espectacular en cada inauguración.

La reina Letizia siempre luce espectacular en sus eventos. Sin embargo, en la inauguración del Teatro Real que se lleva a cabo cada año suele sorprender con la elegancia de sus outfits.



A continuación repasamos los outfits más icónicos elegidos por la reina desde 2017:

Los looks de Letizia en las inauguraciones anuales del Teatro Real (2017-2023)

En la cuenta de Instagram @reina_letizia2020 han hecho un repaso por todos los looks elegidos por la Reina Letizia para la apertura de la temporada del Teatro Real desde 2017. Cada conjunto es impecable.



Tenemos los looks de Letizia desde el año 2017 y no podrían gustarnos más. En ese mismo año, llevó un vestido sencillo de Carolina Herrera, son unos zapatos de salón de Prada y una cartera de mano. Sencilla y correcta para la ocasión.



En 2018 eligió un mono en color azul de Pedro del Hierro muy elegante. Un conjunto súper favorecedor, que acompañó de unos precisos pendientes de Bvlgari. De mis favoritos.



Un año más tarde, en 2019, la reina optó por un vestido de color blanco tipo esmoquin de Lola Li. Una opción súper elegante. Además, al estar tan morena le favorecía un montón. Las joyas no podrían ser más acertadas.

En 2020, la reina eligió un vesido de cóctel rojo de la firma de Carolina Herrera, una de sus habituales. Es un vesido que ya lució en junio de 2017. También la vimos lucir con mascarilla por la pandemia.



Un año más tarde, en 2021, la reina lucía de nuevo con mascarilla. En esta ocasión, eligió un dos piezas de Carolina Herrera. Sencillo, elegante y espectacular.



Para 2022, eligió un look similar, que nos recordó al tono del mono asimétrico que llevó en 2018. En esta ocasió, se trató de un vestido de Miphai Collection, sencillo y correcto para la ocasión. La guinda estaba en la espalda abierta.



Por último, en 2023, sorprendió por el volumen de su vestido. Optó por un vestido negro con una falda voluminosa adornada con lazos de la firma de The 2nd Skin Co. Un look ideal para un evento de noche.

Hoy la veremos en la inauguración del Teatro Real para esta temporada, ¡qué emoción!

Esta noche se celebra la apertura de este año en el Teatro Real y muy pronto conoceremos el look elegido por la reina para la ocasión.



¿Qué color y estilo crees que elegirá?