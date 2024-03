Las gafas de sol que serán tendencia esta primavera verano 2024

Año nuevo, gafas de sol nuevas. Descubre las tendencias que arrasarán esta primavera verano.

No sé a ti pero a mí las gafas de sol me encantan. Transmiten un rollo muy chulo, tapan las ojeras, te protegen del sol... ¡Son el complemento indispensable para la primavera-verano!



Si te encanta ir a la moda y quieres jubilar tus gafas anteriores o tener un plan más, ven a descubrir conmigo los modelos tendencia de este 2024. Hay muchas sorpresas.



¡Mira lo que se lleva!

Gafas XXL

Hace unos años las gafas XXL estuvieron de moda y este 2024 vuelven por la puerta grande. No solo se llevan las gafas grandes para ver, sino también para tomar el sol. Es un tipo de gafa muy moderno y favorecedor, porque cubre buena parte de la cara y siempre te verás súper segura con ellas. Además, queda muy bien a las personas con rostros más anchos. No dudes en probarlas.

Gafas triangulares

Si eres una fashionista y te encanta ir a la moda y romper con todos los moldes, entonces las gafas triangulares son para ti. Son un concepto muy moderno e incluso futurista, que verás mucho a lo largo de este año (solo por parte de las más atrevidas). Además, por su estilo favorece más a las personas con un rostro normal o pequeño. Si te atreves, ¡adelante!

Gafas blancas

Las gafas de sol más vistas suelen ser las de color negro. Sin embargo, las gafas blancas parece que quieren ganarle mucho terreno este 2024. Además, todo acompaña, porque es una montura vintage de color blanco que gusta mucho y que favorece. Ideal para ir a la moda y romper, sobre todo si quieres salir un poco de lo habitual de siempre. A mí me encanta.

Gafas futuristas 'a lo Balenciaga'

Si te gustan las gafas futuristas o más bien te apasiona todo lo que hace Balenciaga, entonces te vas a enamorar de este concepto que nos recuerda un montón a sus propuestas. Es un estilo muy moderno, ideal para esos días en los que te sientes auténtica y te apetece ir a por todas. Además, favorecen mucho y sientan bien. Que no falten en tu armario.

Redondeadas y de colores

Las gafas de color, aparte de las blancas, volverán con fuerza este 2024. Son súper bonitas, originales y favorecedoras. Además, las puedes elegir en el tono exacto que mejor te siente a la cara. Por ejemplo, las verás en azul, amarillo, rojo... Ideal también para combinar con tus looks de diario o para llevar a la playa. Un must have para tener en tu bolso esta primavera.

Aviador

Si tienes las clásicas gafas Aviador desde hace años, tranquila que vuelven a llevarse este 2024 con fuerza. Es una montura que resulta muy elegante y que eleva mucho los looks. Queda genial tanto para looks de día como de última hora de la tarde, para lucir en cualquier ocasión, incluso en eventos. Siempre se ve fenomenal y favorece mucho.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Con qué tipo de montura te quedas para este año? Yo sin duda seguiré con las aviador y me pensaré si comprarme unas vintage en color blanco, ¡me gustan!