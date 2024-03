Las sandalias cangrejeras que son tendencia esta temporada

Las populares 'cangrejeras' han evolucionado en los últimos años. Descubre cómo se llevan en 2024.

Las cangrejeras son un tipo de sandalia de verano para mujer que gusta mucho. Tiene una estética muy bonita y suele hacer el pie muy favorecedor, porque lo adorna completamente gracias a sus tiras.



Es un must de la primavera verano 2024 y queda genial con numerosos looks; vestidos cortos, vaqueros, shorts, faldas, etc.



Si te apetece comprarte unas, descubre los modelos que son tendencia para este año:

Cangrejeras clásicas

Las cangrejeras clásicas con el diseño de siempre siguen siendo las reinas de la temporada. Es un modelo cómodo, atemporal y que queda bien con todo. Las puedes elegir en diseños básicos o en tonos más atrevidos según tus prendas.

Cangrejeras con joya

Para el día o para la noche, las sandalias cangrejeras con joya son uno de los modelos más favorecedores. Por su diseño, se ve increíble en el pie y resultan realmente bonitas, por lo que vas a poder sacarle mucho partido. Es uno de los modelos que más realzan el pie sin duda.

Cangrejeras con tacón

Las sandalias cangrejeras clásicas de toda la vida siempre han sido planas, con apenas unos 2 cm de alto. Sin embargo, con la tendencia de las plataformas han ido evolucionando y ahora puedes comprar las cangrejeras con tacón. Es un tipo de sandalia ideal si quieres ganar cm e ir a la moda. Es un combo perfecto.

Cangrejeras con plataforma

Si quieres ganar centímetros de altura y te apasionan las cangrejeras, la alternativa al modelo de tacón son estas cangrejeras con plataforma XXL. Es más fácil caminar con ellas y resultan más cómodas, por lo que puedes considerlas para looks de día o de noche según te apetezca.

Cangrejeras de pvc para la playa

Aunque empezaron siendo un modelo icónico de los niños, las cangrejeras de pvc para la playa ya son tendencia para todos los públicos. Es un tipo de zapato que resulta cómodo para ir a la playa y que no causa heridas. Una forma de lucir la tendencia favorita de la temporada de otra manera.

Cangrejeras abiertas

Las cangrejeras abiertas son un diseño muy moderno y diferente para la temporada. Una forma de llevar las cangrejeras de siempre pero de una forma distinta. Además, protege bastante el pie y son muy cómodas, por lo que seguro que son un must have de la temporada.

Cangrejeras con suela track

La suela track está de moda en multitud de zapatos de esta temporada y desde luego que no podía faltar para las sandalias cangrejeras. Es un modelo que resulta muy bonito y que además te permite ganar unos cuantos centímetros de altura, por lo que está genial. De mi favoritos para esta temporada sin duda.

Cangrejera con plataforma de yute y ante

Este modelo es uno de los más románticos y ponibles para esta temporada de primavera-verano. Un modelo que queda genial con vestidos y que te permitirá estiizar las piernas a la vez que consigues un look muy favorecedor. Es una buena alternativa a las alpargatas.

¿Cuál es tu modelo favorito de la temporada? Yo me quedo con la cangrejera con el detalle en joya y con la de tacón medio y suela track, ¡me parecen una pasada de chulas!