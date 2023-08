Además de las alpargatas, las menorquinas son las sandalias de verano que prefiere la reina Leticia

La Reina Leticia apuesta por otra firma española para calzarse durante sus vacaciones de verano.

Los Reyes pasan unos días en Mallorca para descansar. En sus salidas no oficiales estamos acostumbrados a ver a la Reina calzar alpargatas, normalmente con cuñas de esparto. Esta vez la hemos visto ir con su familia al cine, a ver la película del momento Barbie, en versión original. Han acudido a la última sesión en los cines de Palma de Mallorca ‘Ciutat'. Para esta ocasión nos ha sorprendido con otros zapatos muy veraniegos, las menorquinas.

Noche en el cine

La familia Real al completo, Leticia, Felipe, Leonor y Sofía fueron al cine junto con la madre del rey, Sofía. El look desenfadado, cómodo y chic de la reina Leticia nos llamó la atención. La reina lucía unos pantalones anchos azul bebé de largo tobillero conjuntados con una camisa de seda blanca satinada de la firma TCN Barcelona, la misma que llevó en su última visita a una Granja Escuela de Mallorca, Estaba perfectamente preparada para la noche mallorquina completando su conjunto con los zapatos perfectos par estar cómoda y elegante a la vez.

Ha estrenado unas menorquinas planas de la marca Ría Menorca en color beige que combinan con todo y podrá usar en futuras salidas con otros estilismos. El modelo en particular que ha elegido se sale del estilo clásico de este tipo de zapatos ya que lleva la pala de la abarca cruzada creando un efecto lazo. Es el modelo Formentera en ante marrón y se puede encontrar en la web de la marca a 61,95€. Hay que destacar que doña Sofía también se decantó por este tipo de modelo balear de suela plana para acudir al plan cinéfilo de la familia.

El resto de accesorios de doña Leticia eran también made in Spain. Llevaba un bolso de hombro fruncido de piel lisa en color blanco, de Ansa Per Ansa Menorca (161,10 euros), que está disponible a su vez en las tonalidades de negro y beige. Su look minimalista se completaba con joyas casi imperceptibles, discretos aros dorados, y su anillo grabado en oro amarillo, de Coreterno.