Lidl rescata sus sandalias tipo Birkenstock elegantes que no te quitarás en verano por 7,99 €: cómodas y en tendencia

Este verano no tienes excusa para ir cómoda y estilosa al mejor precio. Lidl ha vuelto a lanzar sus sandalias top ventas por menos de 8 euros y prometen agotarse pronto. ¿La razón? Parecen de marca, son cómodas y son plena tendencia a un precio único. ¿Las vemos?

Semana tras semana podemos ver cómo algunos supermercados como Lidl renuevan su catálogo de ofertas de moda al mejor precio. Esta vez, el supermercado alemán nos sorprende con sus sandalias tipo Birkenstock por menos de 8 euros. Lo mejor de todo es que están disponibles en dos colores tendencia que quedan genial con cualquier look sin esfuerzo. ¡Te lo contamos todo a continuación!

¿Qué tienen de especial las sandalias de Lidl?

Las sandalias de Lidl están ahora disponibles en el catálogo de moda del supermercado en dos colores que no pasan de moda: negro y beige. Esto las hace perfectas para que puedas combinarlas con todo, desde vestidos anchitos hasta vaqueros del día a día. Con hebillas que se ajustan perfectamente al pie, plantilla anatómica y una suela ligera de EVA, consiguen darle ese aire desenfadado a tu look sin renunciar a la comodidad.

Por qué están arrasando en tienda

Si hay algo que tenemos claro es que las tendencias no mienten: las sandalias tipo Birkenstock están por todas partes este verano y no pasan de moda.



Ya arrasaron el año pasado, y todo parece indicar que este verano no será la excepción y volverán a agotarse. Así que si quieres hacerte con las sandalias de la temporada, ¡corre antes de que vuelen de las estanterías!

Otro calzado que está de moda y lo encontrarás en Lidl

Además de las sandalias tipo Birkenstock, también hay otro calzado en tendencia que encontrarás disponible en la web de Lidl. Se trata de los zuecos con plantilla anatómica en color blanco crudo que se han puesto tan de moda en los últimos años. ¿Lo mejor? Están disponibles en la web de Lidl por 7,99 euros y no tienen nada que envidiar a los que puedas ver en otras marcas. ¡Corre a por los tuyos porque quedan pocas tallas!