Si este año tienes alguna boda o evento, anótate estos complementos para ser la reina del evento. ¡Elevarás tus looks!

Si quieres ser la invitada perfecta, apuesta para este 2024 por los complementos más top.



Los complementos son indispensables y pueden ayudarte a vestir con mucho más esitlo, elevando tus looks y por muy poquito dinero. La clave está en elegirlos bien.



Además, lo bueno que tienen los complementos es que les puedes sacar mucho partido en los eventos e incluso en tu día a día. ¡Son para siempre!

Diadema

Si quieres elevar tu look de una forma sencilla y económica, puedes apostar por una diadema. Este año los lazos son tendencia, así que puedes aprovechar para incorporarlos en tu look, de una forma discreta o bien en formato XXL, a lo grande. La propuesta de la foto a mí personalmente me encanta. Además, puedes elegir el lazo a juego con el color del vestido.

Bolso de mano

Los bolsos de mano tipo clutch son ideales para elevar tus looks. Son uno de los complementos perfectos para llevar a las bodas y a los eventos. Puedes elegirlo en tonos atrevidos o bien en tonos básicos (tipo plateados, dorados, negros...), depende de si vas a tener variedad o solo un modelo que te vaya un poco con todo. ¡Recuerda elegirlo en un tamaño en el que entre el móvil!

Pendientes XXL tipo joya

Los pendientes grandes tipo joya no podrían gustarnos más para las bodas y eventos. Son un must have para convertirte en la invitada perfecta del evento. Además, resultan muy favorecedores y te suben el guapo, con lo cual te verás increíble. No dudes en apostar por ellos. Si te molestan los pendientes pesados, trata de elegir unos que sean grandes pero que no pesen.

Pamela

Si eres de esas mujeres a las que les encanta pisar fuerte y no pasar desapercibida, te recomendamos elegir una pamela para tu próximo evento de verano. Además, es ideal para protegerte del sol. Te verás radiante en todos los aspectos, súper elegante. Es uno de los complementos impresindibles para reinar en tu próximo evento.

Brillos de diamantes para los ojos

Las pegatinas con brillos para los ojos son tendencia. Son ideales para brillar en los eventos de noche y lucir increíble, así que si tienes una boda de noche este verano no lo dudes. Siempre los puedes llevar en el bolso y ponerlos durante el evento. ¡Son una pasada de chulos!

Pegatinas para uñas

Otro de los complementos que no pueden faltar en las bodas y eventos de 2024, son las pegatinas para uñas. Es una alternativa a la manicura semipermanente que está genial y que es de quita y pon, ideal si quieres llevar las uñas arregladas a tus próximos eventos. Además, hay distintos tipos de diseños y dibujos a elegir, según lo que busques.

Gafas de sol

En las bodas y eventos de verano, uno de los complementos imprescindibles son las gafas de sol. Para bodas, queda muy bien que lleves las más pijas que tengas, tipo aviador. Las puedes elegir según el estilo de tu conjunto, para quede a juego y te ayude a elevar el look. No dudes en echar un ojo a las gafas de sol tendencia para este año.

Brazaletes

Otro de los complementos que mejor quedan para un look de boda son los brazaletes. Es una forma de adornar tu brazo con solo una pulsera, siguiendo la filosofía de menos es más. Además, los hay muy finos. Puedes elegirlo dorado o plateado según tu look y combinarlo a juego con los pendientes o el collar, en el caso de llevarlos.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Ahora solo queda que añadas al carrito estos complementos, seguro que vas guapísima a tu próximo evento. ¡A disfrutar!