¿Pueden la moda y la sostenibilidad ir de la mano?

Con el reciente avance tecnológico tenemos toda la información que queramos en la palma de nuestra mano. Los consumidores pueden encontrar cualquier cosa con un simple “clic”. Muchos de ellos únicamente buscan informarse sobre algún tema, mientras que otros pretenden formarse y comenzar un cambio, por pequeño que sea, para aportar su grano de arena a la sociedad.

Artículo elaborado por Ainoa Erdozain Muñoz

Cuanto más jóvenes son los consumidores, más conscientes son del cambio climático, de la sostenibilidad, del consumismo, o simplemente de que hay que empezar a actuar para cambiar. La pregunta es, si te gusta la moda, ¿puedes aportar también al medio ambiente y ser sostenible? Hay muchas marcas ya establecidas en el mercado que han comenzado a realizar estrategias comerciales dirigidas a este tipo de cliente, y por supuesto, a reducir su impacto en la huella de ozono.

Uno de los ejemplos es H&M, que a principios del año pasado, lanzó al mercado una colección llamada “H&M Conscious Exclusive 2019”. La colección estaba basada en reducir el impacto de CO2 que utilizan, creando prendas a partir de desechos orgánicos, como, por ejemplo, cáscaras de plátano o naranja, hojas de piña e incluso algas. Las prendas imitaban a materiales como la seda y el cuero, todo un acierto sustituto para amantes de ambas texturas. Además, según publicó la compañía, el agua utilizada para crear todas prendas de dicha campaña fue de ríos y arroyos naturales, sin tener que almacenarla y disminuyendo, así, su consumo

Este tipo de campañas demuestran que la moda puede también ser sostenible y que tras el hecho de reciclar distintos materiales se pueden obtener resultados muy satisfactorios. Sin embargo, no hay una única manera de que la moda sea sostenible, hay muchas. El último desfile de la firma Christian Dior en la Semana de la Moda de Paris, ha presentado una colección, colaborando con la empresa francesa Coloco, basada en el respeto por la naturaleza y la biodiversidad.



El escenario del desfile y la propia colección, se han elaborado en base a elementos completamente reciclables, a una política de cero desperdicios y también, libre de plásticos. Además, los árboles utilizados en el desfile, serán plantados en proyectos culturales de la ciudad más adelante. De esta manera, la firma defiende la concienciación sobre el impacto que la moda puede tener en el medioambiente, así como el comienzo de utilizar materiales naturales y biodegradables para la industria textil.

© Christian Dior

Sin embargo, para hablar de moda sostenible no hace falta salir de España. La diseñadora española María Escoté, presentó su colección Primavera/Verano 2020 en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, creada a partir de prendas de segunda mano compradas a través de la aplicación Wallapop. De esta manera, la diseñadora dio vida a distintas prendas antiguas con la técnica de “deconstrucción”, creando otras nuevas completamente diferentes concienciando a la gente sobre la importancia del reciclaje en el mundo de la moda, además de promover un consumo más responsable.



Estas estrategias, no solo ayudan a incrementar el impacto que está viviendo la industria textil en el momento, sino también a transmitir la importancia de apoyar, crear y consumir moda de manera comprometida con el planeta.

¿Cómo consumir moda de manera responsable?

Muchas personas se preguntan cómo pueden ayudar al planeta consumiendo moda, ya que la mayoría piensa que la moda en general no puede ser sostenible. La respuesta está en ser responsable y consciente de la cantidad de ropa que se compra y con qué frecuencia se hace.



El truco es tener un fondo de armario en el que no únicamente haya tendencias, sino prendas esenciales que no pasen de moda a lo largo del tiempo. Si se compran prendas básicas realizadas con materiales de calidad, y en cuya realización se hayan utilizado técnicas, elementos y procesos no perjudiciales para el medio ambiente, podremos tener ropa que perdure con el paso de los años y podamos volver a utilizar, incluso en distintas generaciones.



El hecho de que una marca saque al mercado una colección de prendas realizadas para reducir el impacto en la capa de ozono, utilizar materiales no convencionales y textiles orgánicos, no supone que la marca sea sostenible medioambientalmente hablando. Supone que la marca, en este caso, es consciente del daño que la industria textil provoca al planeta y trata de producir una cantidad de ropa en condiciones minoritarias para reducir su huella.



Si los consumidores compran dichas colecciones, están apoyando a que el mercado, poco a poco, vaya produciendo otro tipo de productos en condiciones más favorables para el entorno. Por lo tanto, si se comienzan a consumir bienes realizados a partir de nuevos recursos, también estaremos ayudando a contribuir al cambio.

Marcas que ya han empezado a actuar

Son muchas firmas las que, hoy día, ya han contribuido a que su marca tenga pequeñas secciones o colecciones cuyos clientes, preocupados por el consumo responsable de moda, puedan adquirir.



Una de ellas es la firma Stella McCartney, en la que la diseñadora está comprometida al 100% con la sostenibilidad y la innovación en sus materiales. Utiliza piel vegana para imitar el cuero y tiene diferentes sistemas de reciclaje para materiales como el cashmere, el nylon y el poliéster. Únicamente utiliza algodón orgánico en sus prendas y, la lana, es cuidadosamente seleccionada de granjas que no practican el maltrato animal.



Otra marca que mantiene una línea que une los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas es Mango, con Mango Committed, intentando crear colecciones más sostenibles para reducir su impacto y aportar una gran calidad, con materiales y actos responsables.



Por último, una gran firma en España altamente comprometida con la innovación en la creación de prendas realizadas con materiales 100% reciclados y transformados es Ecoalf. Esta empresa reduce el consumo de materiales naturales utilizando, como materia prima, basura. Aun así, demuestran día a día que se pueden crear prendas con la misma calidad y diseño, únicamente reciclando deshechos.

