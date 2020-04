Aprovechando que dentro de poco celebramos el Día del Libro, aquí tienes unos cuantos ejemplares que son de lectura obligada para fashionistas. Un libro es uno de los mejores regalos que se pueden hacer y si además es para una amante de la moda no te puedes perder nuestra selección.

La moda no solo es ropa. Hay mucho más detrás del trabajo de una prenda.En los últimos años, la industria de la moda ha ido creciendo. Si realmente eres un fashion victim, deber leer mucho sobre la moda. Tanto de épocas anteriores como de grandes gurús actuales de la moda. Si realmente te gusta este sector, y quieres ser algo más que fashion, tienes que tener estos libros en tu mesilla de noche. Grandes diseñadores, modelos, fotógrafos, estilistas, periodistas...Personas que han hecho que el mundo de la moda sea hoy en día un gigante en la industria. ¿Te animas a conocer un poco más sobre este espectacular mundo?

Si te gusta el mundo de la moda, estás siempre al tanto de las nuevas tendencias, estos libros son para ti. Ser una fashion victim es mucho más que llevar ropa. Y tener estilo, solo se consigue a través de un buen bagaje cultural de la historia de la moda. Estos libros no solo te llevarán a los inicios de algunos diseñadores sino también al conocimiento de prendas que crearon y que hoy en día llevamos a diario. ¿Sabías que el plisado lo puso de moda? ¿o recuerdas el año pasado la furia de los estampados de langosta? Pues Elsa Schiaparelli, fue una de las pioneras en este estampado, y su vestido Lobster -después de haber trabajado con Salvador Dalí- la convirtió en todo un icono de la moda.



​Todo esto podrás conocerlo a través de estos libros de moda. Pero no solo hemos recopilado a grandes diseñadores, también a fotógrafos, o incluso nuevas gurús de la moda como Garance Dorè, o Inès de la Fressange que han hecho libros de culto sobre cómo conseguir un estilo propio y personal.

Aquí podrás encontrar una amplia selección de libros tanto de tapa blanda –ideal para llevar a tus viajes este verano-, como de tapa dura para decorar así tu casa. Si Lo que buscamos es captar todas las últimas novedades, pasarelas y sobre todo, nos sirven como fuente de inspiración a la hora de crear nuestros looks, conseguir un buen fondo de armario así como empaparnos de la cultura y la historia del mundo de la moda.

En este repaso, conocerás a algunos de los iconos de la moda que son claves hasta diseñadores o fotógrafos de street style que se han convertido en referencia en los últimos años... Aquí tienes un listado fundamental para tu biblioteca de fashionista.

Estos libros podrás encontrarlos tanto en tienda como Fnac, El Corte Inglés...Como de forma online en Amazon. Aquí podrás encontrar enlaces a estos libros para que puedas comprarlos directamente y tenerlos listos para el Día del Libro.

1. El imperio de lo efímero, de Gilles Lipovetsky

A pesar de haber sido escrito en 1987, ayuda comprender cómo actúa el mundo de la moda hoy día, en esencia un sector que está en continuo cambio pero su base siguen siendo la misma. Un libro profundo e intenso que leerás con alma para poder reflexionar.

2. Moda ética para un futuro sostenible, de Elena Salcedo

¿Qué es la moda sostenible? En un mundo donde cada vez más consumimos ropa es importante tener conciencia sobre el origen de los tejidos, y que la producción de estos sea de forma no solo sostenible sino apoyando un comercio justo. Elena Salcedo, invita al lector a conocer el mundo de la industria textil y los procesos de producción.

Nos invita también a descubrir cómo podemos colaborar en este proceso de sostenibilidad en las prendas. En definitiva, una guía práctica y muy recomendada con la que podrás conocer de cerca el mundo de la moda sostenible cada vez más en auge.

3. Grace: Memorias, de Grace Coddington

Grace Coddington es la directora creativa de Vogue y lleva cincuenta y seis años trabajando en el mundo de la moda. Lo ha visto y oído todo. Se ha convertido en todo un icono del sector y que se ha convertido en un best seller no solo entre los profesionales del sector y fashionistas. ¡Muy interesante!

4. The Little Black Jacket: Chanel's Classic Revisited, de Carine Roitfeld y Karl Lagerfeld

Una prenda exponente del mundo de la moda que ha ido evolucionando pero siempre guardando su estilo como un gran clásico para nuestro armario. La importancia es tal que el Little Black Dress, o más conocido como LBD, cuenta con libro propio donde se explica su trascendencia y evolución. Cómo pasó de ser un vestido de las clases altas a ser incorporado hoy en día en el armario de cualquier mujer.

5. El espejo de la moda, de Cecil Beaton

Un gran libro para todo aquel que ame el mundo de la moda. Escrita e ilustrada con bonitos dibujos del fotógrafo y diseñador Cecil Beaton. Aprenderás sobre personajes como Elsa Schiaparelli, Greta Garbo, Coco Chanel y Christian Dior. Muy entretenido y una de las opciones más recomendables de esta selección. Un libro con el que el autor consigue transportarnos a su mundo desde su más tierna infancia.

6. Cristobal Balenciaga, la forja del maestro, de Miren Arzalluz

El libro que cuenta la historia de uno de los diseñadores españoles más importantes y queridos. La autora desgrana las primeras cuatro décadas de la vida del modisto contándonos sus orígenes familiares, cómo fue su desarrollo profesional así como su trayectoria empresarial. Un libro en el que la autora consigue transportarnos a su mundo desde su más tierna infancia y además es muy interesante para entender su forma de ver la moda.

7. The Sartorialist Closer, de Scott Schuman

El caza tendencias Scott Schuman lanzó su segundo libro con las mejores fotografías de street style que te puedes imaginar. Es uno de los fotógrafos dedicado a los looks de calle mejor considerados del mundo de la moda y sus imágenes son consideradas de las más inspiradoras. Al igual que pasó con las influencers, los fotógrafos dedicados a la moda callejera también han experimentado un boom en su carrera debido a que su trabajo está estrechamente ligado a bloggers y pasarelas, editoras y celebs.

En concreto Schuman reúne en su libro de 512 páginas los mejores looks que hasta la fecha de publicación del libro había conseguido fotografías. Muy inspirador.

8. The little dictionary of fashion, de Christian Dior

Un libro práctico que Christian Dior escribió en 1954 y que hoy en día sigue siendo un manual de estilo. Uno de los grandes consejos del diseñador es que no hay que gastar mucho dinero para tener estilo a la hora de vestir junto con otra serie de tips que bien podríamos perfectamente hoy en día a nuestros estilismos: invertir en accesorios que sean de calidad, aunque sean pocos, siempre que compremos una prenda azul debemos ver el color con luz artificial y con luz natural porque cambia mucho... Muy interesante.

9. A different Vision of Fashion Photography, Peter Lindbergh

Una de las editoriales más grandes como Taschen, ha permitido que puedas tener en casa este espectacular ejemplar. Peter Lindbergh es un fotógrafo alemán creador de portadas míticas de Vogue. Fue el primer fotógrafo de moda capaz de entender la imagen de la mujer de una forma distinta a la que se conocía hasta la época. Sus imágenes además, van acompañadas de grandes figuras de la moda como Grace Coddington, Jean Paul Gaultier, Nicole Kidman, o la propia Anna Wintour.

10. Cartas a Yves, de Pierre Bergé

Después de la muerte de Yves Saint Laurent, el que fue su compañero durante toda su vida, Pierre Bergé, decidió publicar un libro con las cartas que le escribía al diseñador. Una historia real e impactante que cuenta al detalle con pinceladas de su colaboración como socio y asesor personal del diseñador. ¡Te encantará!

11. La Parisina: Guía de estilo, de Inès de la Fressange

Inès de la Fressange es todo un icono de la moda parisina, diseñadora y modelo, ha creado este libro lleno del más estilo francés. Si eres fan de la moda, también lo serás de Inès de la Fressange. En el libro comparte sus historias en el mundo de la moda, pero también numerosos trucos y consejos de estilo para conseguir todo un look chic parisino.

Además, de ser una guía práctica de estilo, la diseñadora también nos deja en el libro sus rincones favoritos de Paris que se ha convertido en toda una parada obligatoria de la ciudad. Tanto es así, que hace poco ha sacado un nuevo libro, en este caso una guía con sus rincones favoritos. Más de 100 propuestas que si vas a la ciudad parisina debes ir si o sí.

12. Love, Life, Style, de Garance Dorè

La bloguera de moda Garance Dorè, es todo un icono de estilo desde hace muchos años. Este libro te encantará, si quieres afianzar tu estilo con personalidad. Dorè comparte en el libro todo su recorrido por la industria, y las diferentes ciudades en las que ha vivido, desde Paris hasta Nueva York. Su narrativa fresca y concisa, te ayudará a conocer qué te favorece y cómo puedes sacar el mejor partido a tu estilo, y tu cuerpo.

13. Descubriendo a Coco, de Edmonde Charles-Roux

Si quieres conocer la vida de Coco Chanel desde sus inicios, nada mejor que este libro. En él el autor ha querido ir más allá de la historia de su vida, sino también indagando en sus mentiras y contradicciones. El autor intenta plasmar al máximo toda la personalidad de Gabrielle Chanel. ¿Te animas a descubrir a la Coco más íntima?

14. Annie Leibovitz: Portraits 2005-2016 hardcover book, de Annie Leibovitz

Annie Leibovitz es la reina del retrato por excelencia. La fotógrafa ha sido la encargada durante muchos años de sacar a la luz grandes portadas de revista de moda. En este libro podrás encontrar más de 150 retratos de la fotógrafa Annie Leibovitz de 2005 hasta 2016. En este libro podrás conocer a Annie Leibovitz a través de sus retratos con personajes famosos del mundo de la música, de la moda, o del cine.

15. Dress Scandinavian, de Pernille Teisbaek

Las escandinavas tienen un estilo propio. Líneas simples, muy poco estampado y solo algún complemento que destaque en su look. Cada vez más nos atrae más este tipo de estilo, y si tu también eres de esas tienes que leer el libro de Pernille Teisbaek.

Con tan solo 34 años, Pernille Teisbaek ha creado estilo allá por donde va. Primero, fue bloguera, luego influencer, y ahora es empresaria. La danesa ha creado una agencia creativa Social Zoo, que va creciendo poco a poco. Su look es el perfecto combo entre lo clásico y de tendencia. Un punto medio perfecto al que muchas se han unido y que relata a la perfección en su libro.

Otra de nuestras propuestas favoritas son: Fashion Photography Next (Thames and Hudson), Louis Vuitton City Bags: A Natural History (Marc Jacobs), Loulou de la Falais, Rowing Blazers (Vendome Press) y The end of Fashion (Teri Agins).

Nuestro propósito con este artículo era que tuvieras una visión completa del mundo de la moda: desde biografías completas o libros sobre estrategias de marketing a manuales de estilo y cultura general del sector. ¿Lo hemos conseguido? Ahora solo tienes que empaparte de toda esta cultura fashion. ¿Fácil, no?

