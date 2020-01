Cómo combinar 7 básicos para ir impecable al trabajo durante toda una semana

Hay una pregunta que siempre nos hacemos las mujeres a la hora de ir al trabajo: y hoy, ¿qué me pongo? Tantas son las veces que caemos en la rutina, que nunca nos paramos a pensar en qué tenemos realmente en el armario.

Artículo elaborado por Ainoa Erdozain Muñoz

La solución para ir impecable al trabajo los 5 días a la semana está en siete básicos de fondo de armario que toda mujer tiene. Prendas atemporales, colores neutros y formas clásicas es lo que tienes que buscar para poder crear outfits combinando el vestuario de siempre. Por muchos años que pasen, estas prendas son las que jamás pasan de moda, y podemos reutilizar sin parecer desfasadas o anticuadas.¿Quieres saber cuáles son? Toma nota.

Las 7 prendas básicas que serán la clave de tus looks

1 y 2. Las primeras dos prendas son un traje ejecutivo, en este caso negro, aunque valdría cualquier color o estampado, formado por dos piezas: pantalón recto y blazer básica.

3. Lo que no puede dejar de acompañar al traje es una camisa blanca oversize o masculina. Lo bueno es, que si no tienes, quizá puedas robársela a tu pareja.

4. La cuarta, es la prenda estrella del armario, nuestros vaqueros favoritos. No importa qué marca o forma sean, aunque los que seguro que te van perfectos con los looks son de tiro alto y pierna recta o ancha. Si lo prefieres, pueden ser vaqueros blancos, muy en tendencia esta temporada.

5. Algo que siempre solemos tener, tarde o temprano, es una gabardina de toda la vida. Oscura, clara, en tonos grises o amarronados, todo vale.

6. Siempre tenemos un jersey, aquel que nos ponemos cuando tenemos ganas de ir cómodas o un poco más informales al trabajo. Cualquier tono de beige o marrón nos vendría bien.

7. Por último, pero no menos importante, una camisa de tonos azules. Es la alternativa a cuando no queremos ir vestidas de blanco, pero seguimos queriendo vestir formal.

Un look diferente para llevar al trabajo cada día de la semana



Una vez localizadas nuestras prendas, partiendo de que tenemos cinco días de trabajo, definiremos los momentos por los que pasamos a lo largo de la semana y después, elegiremos el look que mejor se adecue a la situación laboral del momento.

Lunes: traje con camisa blanca



El lunes es el primer día, en el que volvemos renovadas y descansadas del fin de semana. Suele ser un día muy ocupado y también entretenido, por lo que es el momento perfecto para llevar nuestro traje y lucir decididas y preparadas.



Un look tan sofisticado, puede parecer muy profesional y nada aburrido si lo combinas con los accesorios adecuados. Puedes añadir un bolso de piel marrón, un collar, unos pendientes dorados y unos botines de punta de cualquier tono. Lo bueno de ser colores neutros, es que cualquier gama de color combina bien con el resto.





Martes: camisa azul, pantalón negro y gabardina



El martes es el día en el que comienza en sí la semana, la gente ya está activada y es cuando empieza a venir mucho más trabajo, es el mejor momento para quitarnos la chaqueta dentro de la oficina y ponernos manos a la obra. Unos zapatos de punta con tacón medio son los adecuados para estar perfecta con este look. Siempre puedes añadir un clutch grande o un tote bag en el que te quepan unas zapatillas (por si acaso).

Miércoles: tus vaqueros favoritos con camisa blanca o jersey crudo



Llegamos al meridiano de la semana, en el que normalmente nos encontramos ya cansadas de los dos días anteriores y empezamos a contar cuánto queda para que llegue el sábado. Es el momento perfecto de ponernos nuestros vaqueros. Nada queda mejor con unos vaqueros que unas botas altas de tonos marrones o negras que puedes combinar con un shoulder bag de la misma gama de color.





Jueves: vaqueros con camisa y blazer negra



El jueves suele ser el día determinante. Empezamos a hacer planes para el fin de semana y nunca suele ser tan concurrido como el resto. Es el día que más rápido pasa, por lo que ir cómodas, pero formales es un acierto seguro. Puedes mezclar accesorios dorados y plateados. Poner collares o pendientes de distintos colores da un aspecto rockero y más desaliñado. Eso hará que la gente se fije en los accesorios elegidos para el look y que se vea todo en conjunto. Unas zapatillas tipo Converse o Golden Goose te harán parecer incluso más alta combinando estas prendas.





Viernes: jersey con pantalón negro y gabardina



Por fin estamos a viernes, el día en el que quizás salimos un poco antes y, con suerte, hemos quedado con amigas para tomar una copa de vino después del trabajo. Es el momento ideal para ir calentitas, cómodas y despreocupadas, teniendo un look adecuado para trabajar, pero acertado para salir a un bar o cafetería a la tarde/noche.



Puedes combinar este look con unas anckle boots de color negro o marrón. Elige un bolso estampado en el que te quepan cosas de maquillaje para retocarte al salir y sea perfecto para colgarte al hombro. Si todavía no te ha convencido alguno de los looks, queda uno extra que quizás puedas cambiar si no te sientes cómoda.

Si todavía no te ha convencido alguno de los looks, queda uno extra que quizás puedas cambiar si no te sientes cómoda: camisa azul con vaqueros y gabardina.

La importancia de los accesorios

Puedes elegir cualquiera de los accesorios que has utilizado para los looks anteriores. Los puedes combinar entre los diferentes conjuntos y colores, siempre teniendo en cuenta cual es la función que desarrollas en el trabajo, dependiendo del día de la semana en el que te encuentres.



Estos seis looks son más que apropiados y suficientes para sobrevivir en el trabajo una semana que no estemos muy inspiradas. También, ten en cuenta que puedes cambiar completamente el estilo de los looks con los accesorios. ¿Quieres un poco de inspiración? Dos bolsos y dos pares de zapatos son todo lo que necesitas para estar lista.



© Bimba y Lola

