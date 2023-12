El significado de soñar que vuelas: libertad, miedo o necesidad de huida

Los sueños pueden tener interpretaciones muy diferentes dependiendo del contexto y las sensaciones que experimentas.

Soñar que vuelas es uno de los tipos de sueño más frecuentes, tanto que casi todo el mundo lo ha experimentado alguna vez. Pero al despertar, y una vez superada la fascinación por haber tenido la oportunidad de vivir una experiencia así, es bastante común preguntarse si ese sueño tiene algún significado más profundo.



La interpretación de los sueños es un campo muy amplio, y que ofrece multitud de respuestas. Hoy vamos a ver algunos de los significados más frecuentes que se asocian a los sueños en los que volamos. Porque igual que hay muchas formas diferentes de hacerlo, hay muchos sueños distintos que involucran el acto de volar, y cada uno puede ser indicativo de una u otra emoción.

¿Qué significado tiene soñar con volar?

El significado que más se conecta a un sueño en el que se vuela es el de libertad. Este significado se ve reforzado si como inicio al vuelo te lanzas desde una ventana o desde un lugar elevado y observas el mundo desde las alturas planeando como un pájaro y disfrutando de la experiencia. Un vuelo en el que eres consciente de la maravilla de volar y te sientes increíblemente bien por hacerlo.



Este sueño no genera ningún tipo de controversia. Se entiende de forma casi unánime que simboliza el deseo de ser libre, de vivir sin ataduras, descubrir el mundo y en definitiva, deshacerte de cadenas u obligaciones. Es una señal que tu subconsciente te envía para que entiendas que esa es tu naturaleza, y que no debes dejarte encerrar bajo normas o corsés que te limiten. Es una llamada a que seas tú, sin que nada más te condicione.

Otras interpretaciones



Pero no todas las interpretaciones del sueño de volar son tan amables. Porque en ocasiones ese sueño termina abruptamente cuando sientes que pierdes altura y vas cayendo contra el suelo. Un caso como este tiene una lectura bien distinta, ya que lo que tu subconsciente te está mandando es un mensaje de temor, y no de ansia de libertad. Este sueño se suele vincular con el miedo al fracaso, algo que es muy frecuente cuando se aborda algún proyecto en el que no sabemos si estaremos a la altura que se nos exige.



Por último, una interpretación diferente del sueño de volar es cuando en lugar de gozo, lo que se experimenta durante ese vuelo es ansiedad. Lo que quiere decir en ese caso es que estás tratando de escapar de algo que te angustia, y esto se simboliza en el vuelo.