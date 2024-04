Esto es lo que realmente significan tus sueños, según el psicólogo Alberto Soler

¿Te interesa el significado de los sueños y quieres saber si tu mente te está mandando algún mensaje? Estas declaraciones de un psicólogo te sorprenderán.

Es muy frecuente que ante determinados sueños se establezcan significados genéricos. Y es que los seres humanos tenemos y hemos tenido a lo largo del tiempo muchos sueños en común, de manera que no es extraño que se haya tratado de vincular algunos de estos sueños con una interpretación específica.



Pero el psicólogo Alberto Soler, que ha abordado este tema recientemente desde su cuenta de Instagram, es bastante rotundo respecto a un asunto tan controvertido, y su opinión al respecto rompe con lo que se viene creyendo en relación a este tema. Según afirma, los sueños no tienen un significado universal, y en muchos casos, ni siquiera un significado particular.

Teorías no respaldadas

“Los sueños no significan absolutamente nada". Así de claro lo expresa. Poco importa que en el pasado personajes relevantes como Sigmund Freud asignaran a los sueños un significado que tenía que ver con deseos ocultos que encontraban su forma de expresarse en el mundo onírico. Soler deja claro que todo esto no dejan de ser teorías, pero que ninguna de éstas se ha visto respaldada por pruebas que las confirmen.



Y no será porque los sueños no se han estudiado. Desde hace muchos años vienen llevándose a cabo investigaciones sobre la mente y su funcionamiento. Sabemos que es un órgano tremendamente complejo, y aunque gracias a estos estudios entendemos mejor la mente consciente, los sueños siguen siendo un mecanismo que genera más dudas que certezas. Es un campo en el que se sigue trabajando pero en el que las respuestas no son tan claras.

¿Por qué soñamos entonces?

En opinión de Albert Soler, los sueños no son tanto una expresión del subconsciente como el resultado de ciertas tareas de mantenimiento del cerebro. Y según afirma, su objeto principal es el de consolidar recuerdos.



El resultado de esta actividad cerebral puede tener como resultado sueños sin ningún sentido o que de algún modo estén relacionados con cosas que hemos vivido durante el día, pero en ningún caso, según su parecer, pueden extraerse lecturas genéricas de un sueño.



"Para ti un sueño significará una cosa relacionada con tu propia vida y tus propios problemas y para la persona de al lado significará algo totalmente distinto". Con esta afirmación Albert Soler zanja el asunto de la interpretación de los sueños, algo que no se corta en calificar de manera categórica como “basura psicológica”.