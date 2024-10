“Todo el mundo me adora”... o eso creen: así se ven los narcisistas, según un estudio reciente

Aunque una persona narcisista suele tener una confianza exagerada en su propia superioridad, no solo espera ser admirada, sino que también desea ser adorada por los demás. Pero, ¿cómo ven realmente a esta persona quienes la rodean? Un estudio reciente publicado en la revista Social Psychological and Personality Science ha revelado datos aún más sorprendentes de lo que podrías imaginar. ¡Descúbrelo!

El individuo narcisista, sobre todo, aquellos con rasgos de grandilocuencia más definidos suelen sobrestimar la percepción positiva que los demás tienen de ellos. Suelen tener un grado exagerado de egocentrismo y una preocupación extrema tal, que dedican mucho esfuerzo a impresionar a los demás y a colgarse méritos y medallas que muchas veces no les corresponden.



En realidad, los narcisistas a menudo se esfuerzan mucho por causar una buena impresión en los demás, y sorprendentemente, sus esfuerzos suelen dar resultados positivos. Un nuevo estudio publicado en la revista Social Psychological and Personality Science ha encontrado que, en ciertos contextos—como el estatus y la actitud que muestran en las primeras interacciones—los narcisistas tienden a generar una impresión muy favorable. Esto significa que, al principio, pueden parecer más atractivos o interesantes a los ojos de los demás, gracias a su carisma y confianza.



La investigación presenta resultados interesantes. Por un lado, las personas con bajos rasgos narcisistas tienden a creer que son percibidas de manera muy positiva, pero los resultados revelaron que esa percepción no coincide con la realidad. Por otro lado, aquellos con altos niveles de autopercepción y grandilocuencia asumieron que los demás los verían de forma negativa, y, sorprendentemente, eso tampoco resultó ser cierto.

¿Cómo es percibida una persona narcisista?

Existen grados de narcisismo, y no toda persona con el ego inflado padece un Trastorno de Personalidad Narcisista. Bajo esta premisa, en la investigación se evaluaron a personas con rasgos narcisistas y con alto sentido de importancia personal. Las personas narcisistas tienen una profunda necesidad de admiración, un fuerte sentido de derecho y una falta de empatía hacia los demás. “Cuando la gente piensa en los narcisistas, normalmente se imaginan a alguien así, con una idea exagerada de sí mismos. Lo que ha resultado curioso es que esperan que los demás les perciban de forma positiva, y sus expectativas han sido así”, explica la psicóloga y autora del estudio, Victoria Pringle.



La investigación hace hincapié en cómo el narcisista usa continuamente el ámbito social para mantener a raya su alta autoestima. Es decir, gracias a la popularidad y el liderazgo que asumen, como por ejemplo, mediante la autopromoción y adjudicación de méritos, ya sean personales o profesionales, aseguran así su éxito social a lo largo del tiempo.



De esta forma, su autoestima crece y se desarrolla a partir de cómo les ven las otras personas. “Suele ocurrir que los narcisistas mantienen su autoimagen elevada gracias a la aprobación social percibida, por lo que la grandiosidad de los narcisistas se ve reforzada por lo positivo de ellos que les hacen saber los demás, independientemente, de que no sea tanto así como ellos creen”, continúa la autora del estudio.



En definitiva, los resultados de este informe son sorprendentes, ya que sugieren que el narcisismo no está tan influenciado por un sesgo sistemático como se pensaba. A menudo se cree que los narcisistas tienen una percepción negativa de sí mismos, pero en realidad, sus metapercepciones resultaron ser positivas.