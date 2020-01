Test: ¿cómo empezarás el año nuevo?

¿Estás preparada para los cambios que pueden avecinarse en 2019? Nosotras sí y por eso hemos preparado un test que te dará algunas pistas sobre cómo empezarás el año nuevo. ¡Haz la prueba!

La cuenta atrás ha comenzado y llegadas estas fechas, todas comenzamos a pensar en nuestros posibles propósitos para el año nuevo como hacer dieta, fumar menos, ir más al gimnasio, ahorrar más o irnos a algún destino soñado. Seguro que ya estás oyendo a mucha gente diciendo que el gimnasio lo empieza el año que viene, que el día 1 de enero es cuando comienza la dieta....Y es que nos encantan empezar de cero, como los lunes donde supuestamente también comenzamos con la nueva dieta. Por eso, no queremos que sigas con estos propósitos que al final nunca se cumplen. Intenta proponerte cosas a largo plazo porque sino nunca llegarás a cumplir.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Lograr los objetivos que intentamos proponernos a veces se nos complica un poco. Muchas veces realmente lo que nos falla para intentar conseguir todos nuestros propósitos es motivación. ¿Qué necesitamos para sentirnos motivados? La fórmula ideal no existe pero sí que tenemos algunos consejos que podrán servirte de ayuda:



Comparte tu algún reto con un amigo: a veces no siempre tenemos que hacer los retos de forma individual. Por eso, intenta hacer un reto con algún amigo a nivel deportivo como apuntaros a clase de spinning, hacer alguna ruta rural, etc.

Lee mucho sobre superación personal: hay libros muy buenos sobre la motivación personal como algunos de Mindfulness. Este tipo de filosofía de vida nos ayuda a meditar, relajarnos y encontrar nuestro camino de forma más rápida.

Intenta escuchar música que te inspire: la música nos inspira y nos ayuda a mejorar nuestra creatividad. Una buena dosis de una lista de música relajante y vibrante nos dará más ganas de afrontar cualquier situación.En Spotify, existen multitud de listas ya hechas para cada momento del día por lo que no tendrás excusas para poder elegir. En situaciones de estrés es una de las mejores medicinas, así que vete escogiendo ya la música que más te relaja, y ¡pruébalo!

Haz un viaje solo: sabemos que un viaje con amigos o en pareja no lo cambiaríamos por nada, pero ¿has probado a viajar solo? Muchas veces necesitamos nuestro espacio, y momento solos. Una de las mejores formas de encontrarnos con nosotros mismos, y quizás conocer gente nueva con otra cultura y costumbres es viajando solo. Si no te atreves, te recomendamos que lo hagas a algún país que ya hayas ido con alguien. Solo tienes que cambiar la ruta y descubrir nuevos sitios. Un finde es un buen momento para empezar y descansar tu mente.

Y como ya sabes, el destino no está escrito, solo dependerá de ti que la vida te sonría más o menos este próximo año. Aunque lo importante siempre es tener buena salud, amigos y estar en familia queremos que antes de hacer el test tengas en cuenta estos consejos para tener éxito por en la vida. ¡Tú puedes cambiar el destino!

7 claves para tener éxito en la vida

1. Metas a corto plazo: intenta que todo lo que te propongas sea a corto plazo. Nada de mejor lo hago mañana o cuando comience el nuevo año. Realmente, ¿a qué estas esperando? Y es que nuestras madres tienen razón, y mucha con eso de No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Quizás debas tener en cuenta esta frase tan repetida y que se convierta en un propósito de año nuevo: cumplir las metas a corto plazo. ¡Verás que todo lo que te propongas lo cumples!



2. Optimismo: es uno de las grandes virtudes que hacen que nos tomemos la vida de otra manera y además, podamos hacer frente a cualquier problema que tengamos. No te olvides que aunque tengas algún día duro, ir con optimismo siempre suaviza cualquier problema. La gente que es optimista tiene mayor capacidad de resolución que las personas que vean la vida con mayor negatividad.



3. Mantén un orden: las personas que son más organizadas tienen mayor éxito en la vida. Puedes empezar poco a poco, primero poniendo orden en tu bolso, luego en casa, y posteriormente en tu vida en general. Tómatelo con calma si sabes que no puedes evitar ser una persona desorganizada. Ir poco a poco e incluso empezar por tu armario puede ser una buena idea.



​4.No tengas tantos prejuicios: conoce a la gente al natural y dale una oportunidad. A veces juzgamos a las personas sin realmente conocerlas y las cuestionamos por su apariencia. Esta primera impresión no lo es todo, y en la mayoría de ocasiones nos equivocamos al respecto. Las personas abiertas y con menos prejuicios consiguen alcanzar con mayor facilidad sus retos.



5. Procura ser una persona más activa: aunque tengamos mucha carga de trabajo ya sea en lo profesional o en lo personal, debes sacar tiempo para realizar alguna actividad física. El deporte no solo es bueno para nuestro organismo sino para nuestra mente. Aunque sabemos que es una de las actividades que mayor pereza nos da intenta hacer una rutina y elegir las horas que sí vayas a ir sin excusas. Acuérdate que el día tiene 24 horas, y seguro que alguna horilla te sobra para ir al gimnasio.

​

6. Come real food: sí, la comida es parte del éxito. No por estética, sino porque nos ayuda a mantenernos activos durante toda la jornada de trabajo. La comida, y sobre todo llevar una vida de lo más saludable, es lo que nos hará estar más despiertos durante el día. Aprende a comprar comida real y prepárala en casa para poder llevarla al trabajo.



7. Descansa lo suficiente: las horas de sueño son importantes para hacer frente la jornada. Por eso, aunque te animamos a que tengas una vida social bastante activa es necesario que también descanses 8 horas diarias.

Esta vez nosotras nos hemos adelantado un poco a los hechos y te proponemos que hagas este test en el que te contamos cómo será tu nuevo año.

¿Cuál ha sido el resultado? Si 2018 no ha sido tu mejor año, no te preocupes. Nuestra recomendación es que hagas borrón y cuenta nueva y olvides todos los malos sentimientos de etapas anteriores. Incluso cada día debes asumirlo como un nuevo reto personal y profesional. Enfréntate a este año y a la vida con optimismo y verás que todo irá sobre ruedas. Recuerda que tu actitud puede ser clave para cambiar tu situación.



No te olvides de compartir este test con tus amigos para que ellos también puedan adelantarse al futuro y saber cómo iniciará su 2019.

Y además:

Rituales para tener un año nuevo lleno de prosperidad

Manual de primeros auxilios para cenas familiares peligrosas