Aceite de Ricino: ¿Realmente acelera el crecimiento de pestañas y cejas?

Puede que hayas escuchado o leído que el aceite de ricino consigue un más rápido crecimiento de tus pestañas. Hoy sabremos si es cierto o no.

El aceite de ricino tiene numerosas utilidades. Ya en tiempos de nuestras abuelas se empleaba con fines medicinales, pero más recientemente ha ganado popularidad como un modo de acelerar el crecimiento de pestañas y cejas. Ahora bien, ¿Hasta qué punto podemos creer que es eficaz? ¿Tiene alguna base esta afirmación o estamos ante uno de esos mitos que se transmiten sin que nadie los cuestione?



Si quieres saber la respuesta a estas preguntas, o simplemente estás interesada en conocer formas en las que puedes conseguir que tus pestañas crezcan y se vean más atractivas, continúa leyendo porque vamos a satisfacer tu curiosidad de inmediato.

La verdad sobre el aceite de ricino

Lo que frecuentemente se pasa por alto al hablar del aceite de ricino destinado a usos estéticos es que puede tener efectos secundarios. En algunas personas puede ocasionar reacciones alérgicas e irritación de la piel, por lo que usarlo en la zona de los ojos sin haber experimentado primero en otras partes del cuerpo es una temeridad.



En cuanto a su eficacia, puede servir con fines acondicionadores, pero en referencia a si son capaces de acelerar el crecimiento de las pestañas o del pelo en una zona concreta, como pueden ser las cejas, lo cierto es que no hay ningún estudio científico que respalde esta afirmación. Es decir, que aunque en revistas y en tratamientos se nos presente el aceite de ricino como una sustancia con la que se puede lograr tener unas pestañas más largas y atractivas, no hay base alguna que respalde esa teoría.



No significa que no tenga utilidad alguna, ya que, como hemos visto, al ser altamente hidratante puede ayudar a mantener las pestañas en mejor estado, pero desde luego no las hará crecer.

Productos que aceleran el crecimiento de las pestañas

Una vez derribado el mito de que el aceite de ricino hace crecer las pestañas a mayor velocidad, queda saber si verdaderamente hay algún producto que consiga este efecto. En el mercado existe ya algún medicamento aprobado que favorece un más rápido crecimiento de éstas, y el motivo de que lo consiga es que contiene la única sustancia que a día de hoy podemos afirmar que tiene algún efecto en este sentido: los péptidos.



Así que, ya sabes, la próxima vez que alguien quiera convencerte de que algún producto va a lograr que tus pestañas crezcan más deprisa, asegúrate de mirar su composición, y si contiene péptidos, podrás tener cierta confianza en que será efectivo.