Adiós manchas: este el secreto para proteger tu piel del sol en invierno y disfrutar de la nieve con Garnier UV Glow

Este protector solar para esquiar es tu nuevo imprescindible de Garnier, porque su fórmula con Vitamina C protege del sol, reduce las manchas e ilumina.

¿Consideras que aplicarte un buen protector solar en el rostro es un paso lógico de tu rutina al ir a la playa o a la piscina en verano? Hay muchísima gente que en los últimos años ha interiorizado lo importante que es proteger el rostro cuando hace calor, pero los dermatólogos se esfuerzan a diario para que entendamos también que la radiación solar tiene graves consecuencias en invierno, cuando hace frío y hasta cuando está nublado. Por esto, si esta temporada prevés hacer cualquier deporte de invierno, como esquí o snowboard, es imprescindible que sepas que los rayos UV se reflejan en la nieve y pueden provocar manchas y quemaduras si no utilizas la protección adecuada. ¿Lo sabías? Sea cual sea tu respuesta, no tienes excusa para no proteger la piel como debes y mucho menos con la nueva solución de Garnier: el Garnier Vitamina C Fluido Antimanchas Anti-UV Glow con FPS50+.



Mientras hacemos esquí, snowboard o cualquier otro deporte de invierno, nuestra piel tiene que soportar la exposición al sol y la reflexión de la radiación en la nieve. Por eso, si no utilizas una buena crema solar resistente al frío es muy probable que aparezcan manchas oscuras, quemaduras y que aceleres los signos del envejecimiento. Pero Garnier quiere ayudarte a lucir una piel sana, bonita y cuidada con su fluido protector solar FPS50, tu nuevo indispensable en la morning routine con un acabado glow muy favorecedor y Vitamina C* para un rostro luminoso.



Comprar en Primor por (11,99) 9,98€



Estás deseando saber más, ¿verdad? Nunca un protector solar ha hecho tanto por tu piel como el Garnier UV Glow, porque previene la aparición de manchas, reduce las que ya existen, suaviza la piel, mejora su textura y deja una luminosidad natural que vas a amar. Un único producto que hace de protector, cuidado diario y encima aporta un toque de color para unificar el tono.

Garnier Vitamina C Fluido Antimanchas Anti-UV Diario Efecto Glow FPS50+

Con lo que te acabamos de contar, probablemente hayas despejado tus dudas sobre qué protector solar usar para deportes de invierno. Sin embargo, todavía hay mucho más. Para crear esta fórmula, Garnier ha combinado lo mejor de la Vitamina C* (que conoces de sobra porque sus productos son líderes de ventas) con su experiencia en la protección UV diaria. El resultado no podía ser mejor, porque el nuevo Vitamina C Fluido Antimanchas Anti-UV Diario con FPS50+ protege tu rostro de la incidencia de los rayos UVA y UVB, evita que aparezcan manchas y deja ese acabado glow que todas perseguimos con nuestra skincare.



Otro aspecto que vas a amar es la textura, porque es muy ligera, no deja esa sensación de pesadez ni un acabado graso. Tampoco encontrarás residuos blancos en el rostro al cabo de varias horas, porque sabemos que es una de las grandes red flags de muchos protectores solares. Por eso, su fórmula con Vitamina C para la piel del sérum líder de ventas en todo el mundo, la protección UV diaria que necesitas y el efecto glow con color solo pueden proporcionar resultados increíbles**:

El 82% de las mujeres que lo han probado han reducido sus manchas en un 43% en 12 semanas.

Mejora un 40% la suavidad de la piel y la textura.

Potencia un 14% la luminosidad del rostro.

Comprar en Primor por (11,99) 9,98€

Garnier tiene dos versiones de este protector solar Garnier UV Glow para que elijas la que mejor encaje contigo: la glow de la que ya te hemos hablado y otra con acabado invisible. La gran diferencia es el toque de color, porque la primera te ayuda a unificar el tono. Es la solución para prescindir del maquillaje este invierno sin necesidad de exponer tus imperfecciones y con una sensación de ligereza alucinante. Además, es un producto apto para todo tipo de pieles, incluidas las más sensibles, porque está testado en un amplio espectro de fototipos.



Lucirás un rostro cuidado, con un tono uniforme y mucho más luminoso al instante. Pero lo mejor es que estarás protegiendo tu piel a largo plazo: evitarás manchas, quemaduras y que los signos de la edad lleguen antes de tiempo, porque está demostrado que la exposición al sol sin protección es la causa del 80% de los signos del envejecimiento. Con Vitamina C* y un 2% de niacinamida, es la protección solar para esquiar que necesitas este invierno.

Comprar en Primor por (11,99) 9,98€

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Quieres saber cómo aplicar este protector solar con Vitamina C para deportes de invierno? Hay dos maneras y tú eliges la que mejor encaja contigo. La primera es como crema hidratante diaria, con el rostro completamente limpio y después de tu rutina habitual de skincare. La segunda, después de tu hidratante de día favorita y antes de aplicar el maquillaje. Sea como sea, re-aplícala cada varias horas para que la protección siempre sea máxima.



Comprar en Primor por (11,99) 9,98€



Ahora sí, ya estás completamente preparada para practicar tu deporte de invierno favorito o ir a la nieve sin miedo a que tu rostro pague el precio. Aplica cada mañana la protección UV en la nieve con Garnier Vitamina C para reducir manchas oscuras, prevenir su aparición y lucir un rostro lleno de luz gracias al efecto de la Vitamina C*. ¡Es el protector solar FPS50 que no sabías que necesitabas, pero que vas a adorar!

*Derivado de la Vitamina C.

**Autoevaluación en 54 sujetos, tras 8 semanas de uso.