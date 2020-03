Aunque el maquillaje de ojos ahumados sea uno de los más populares de todos los tiempos, conseguir el look smokey perfecto no es tan fácil como parece. Sin embargo, si aprendes estos sencillos trucos no solo dominarás la técnica a la perfección, sino que también te convertirás en la reina del difuminado.

¿Estás harta de ver como todo el mundo parece dominar el maquillaje de ojos ahumados y tú no sabes ni por dónde empezar? Tranquila, hermana, estás en el lugar adecuado. Y es que, si a muchas ya nos cuesta hacernos simétrica la raya del ojo, ¿cómo vamos a conseguir no solo un delineado sino un smokey eye perfecto?



Por eso, hemos preparado este sencillo tutorial de maquillaje, para que puedas practicar en casa con tiempo y esta técnica de maquillaje deje de tener secretos para ti.



Antes de empezar, te vamos a revelar el secreto que se esconde detrás de un smokey perfecto. Y es que, tanto si optas por el clásico ahumado en negro o gris, como si te atreves con otras tonalidades, la clave para triunfar con este look es repetir este mantra hasta la saciedad: difuminar, difuminar y difuminar.

Si eres de las que prefiere salir de casa sin base de maquillaje antes de dejarte ver con los párpados y pestañas desnudos, este artículo es para ti. En este tutorial te vamos a enseñar a maquillar unos ojos ahumados perfectos con unos sencillos trucos, que te convertirán en toda una experta en la técnica del smokey eye, para que puedas adaptar este look tanto a maquillajes de día como de noche. Desde los clásicos marrón y negro hasta las tonalidades melocotón y pastel, tienes tantas variantes de este estilo de maquillaje que lo puedes utilizar a diario sin que nadie lo note.

Como has podido comprobar, en esto de los ojos ahumados no hay reglas en lo que a colores se refiere. Azules, verdes, marrones, negros, violetas o incluso dorados, cualquier paleta de colores vale siempre y cuando sepas realizar el degradado de la manera correcta para integrar bien los colores y suavizar los bordes. ¿No tienes ni idea de por dónde empezar? ¡No te preocupes! Siguiendo estos pequeños consejos los ojos ahumados ya no tendrán secretos para ti.

Ojos ahumados: el tutorial de maquillaje definitivo

Lo primero que te vamos a recomendar, sobre todo las primeras veces que te hagas unos ojos ahumados, es que empieces maquillando primero los ojos antes de aplicar la base de maquillaje, colorete y demás productos faciales. Así, si cae algún resto de sombra de ojos en las mejillas o en la zona de la ojera (algo muy común en maquillajes de ojos más intensos) podrás limpiarlo después fácilmente sin preocuparte de estropear el resto del look.



Seguramente uno de los problemas que hayas tenido al intentar hacer este tipo de maquillaje antes es que la sombra acaba creando pliegues en el párpado con el paso de las horas o incluso perdiendo intensidad. Para evitar esto, antes de aplicar ningún producto debes aplicar una prebase de sombras. Su función es por un lado homogeneizar el aspecto del párpado difuminando las posibles venitas o rojeces, y por otro crear una capa entre la piel y el maquillaje evitando así que la grasa del párpado pase a la sombra y acabe creando pliegues con el paso del tiempo.

Comienza aplicando una sombra base (más clara) por todo el párpado. Con otro color de la misma gama, pero uno o dos tonos más oscuro que el anterior, dibuja una C en el extremo externo del párpado y difumina bien. Repite este último paso hasta que el tono oscuro alcance la intensidad que quieres. Es importante que vayas cambiando de pincel en cada paso, puesto que el de difuminar no debe ser el mismo que has usado para aplicar el color.



Después, difumina muy bien la transición entre el tono claro y el oscuro con un pincel limpio y realizando movimientos circulares.



Si quieres darle un poco más de intensidad a la mirada, puedes delinear la línea de agua, teniendo en cuenta que para ello debes usar un lápiz waterproof y de larga duración.



A continuación, aplica el delineador que más te guste (puede ser un lápiz de ojos, un eyeliner en gel o líquido y hasta una sombra de ojos negra), y un par de capas de máscara de pestañas, tanto en las pestañas superiores como en las inferiores, ¡y voilà!

Aunque ya habríamos terminado con el smokey eye propiamente dicho, si quieres centrar todavia más la atenciòn en los ojos, no puedes olvidarte de maquillar correctamente las cejas. Para ello puedes usar un lápiz del color de tu ceja, un gel fijador con color o incluso una paleta de cejas, puesto que existen un montón de opciones en el mercado para resaltarlas y ayudarte a enmarcar la mirada.



Una vez terminado el maqullaje de ojos ya podrás limpiar los residuos de sombra que hayan caido en tu piel y continuar con el resto del maquillaje.



¿Un truco para un acabado de maquillador profesional? Aplica un spray de fijación (muchas marcas tienen diferentes versiones) para fijar el maquillaje y hacer que dure mucho más tiempo.

