Ni rojas, ni burdeos: María Pombo presume del color tendencia para uñas que arrasará esta navidad

María Pombo nos ha mostrado en sus Stories de Instagram las uñas que se acaba de hacer y no podrían ser más ideales. Sin duda, es el color tendencia para esta temporada de otoño-invierno. Si quieres hacerte las uñas, ¡pídeselo a tu manicurista porque te va a encantar!

Si no sabes qué color de uñas ponerte, es posible que te inspires en el tono elegido por María Pombo, porque no podría ser más ideal.



Además, es un color que sienta fenomenal a las uñas cortitas y largas, por lo que no tienes excusa.

María Pombo apuesta por una semipermanente en color berenjena, tendencia este otoño

Ahora que estamos en otoño y tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina, el color berenjena es ideal.



Como ella misma comenta, parece negro pero no lo es. Por lo que es genial para las chicas que adoran las uñas en color negro pero quieren salirse un poco de ahí y optar por otro tono, porque es algo intermedio entre el burdeos y el negro.



Lo ha subido a sus stories de Instagram y no podría gustarnos más. Aquí tienes el resultado, @mariapombo:

Como ves en su foto de Instagram, no podría sentarle mejor. Incluso con las uñas cortitas que lleva.



Además, combina genial con las joyas en tonos dorados (aunque en plateados también queda bien). Sin duda, es el color más chulo de la temporada.

Es el tono definitivo para este otoño y favorece a todas

Si te gusta, puedes pedírselo a tu manicurista simplemente como tono berenjena. Si te pone cara rara, puedes enseñarle la foto de María para que te busque el tono más parecido que pueda.



Además, queda estupendamente bien en todas las pieles, más blanquitas o más morenas. Hace que las manos se vean más bonitas y elegantes, por lo que favorece un montón.



¿Te animas a probar?