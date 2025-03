5 plantas que deberías podar en marzo para poder disfrutar de un jardín lleno de flores en primavera/verano 2025

El mes de marzo es la época ideal para podar tus plantas y así disfrutar de sus flores en primavera/verano. La poda necesaria de ciertas plantas no solo mejora su salud, sino que garantiza una floración abundante. Si quieres disfrutar de un jardín con colores vibrantes, aquí te mostramos las 5 plantas que debes podar este mes para disfrutar de una primavera repleta de flores. ¡Toma nota!

El mes de marzo es una época clave para la poda de plantas porque es su periodo de crecimiento activo. Además, la poda fomenta un mejor desarrollo de las raíces, estimula nuevos brotes y, sobre todo, previene enfermedades. De hecho, existen 5 especies de plantas que podrían dar flores en primavera si las podas en esta época. ¿Quieres saber cuáles son?

5 plantas que deberías podar en marzo para tener flores en primavera

1. Rosales



Estas plantas necesitan una atención especial en marzo. Es recomendable que podes los rosales para eliminar ramas muertas; eso permitirá un mejor flujo de aire y evitará posibles problemas de plagas y enfermedades. Si lo haces, conseguirás estimular el crecimiento de nuevos brotes, lo que se verá reflejado en una floración más abundante y persistente.



2. Arbustos de floración en verano



Todos los arbustos que florecen en primavera y verano, como la Buddleja (arbusto de las mariposas), Caryopteris, Hydrangea paniculata, Lavatera y Fuchsia, deben ser podados en marzo para su buen desarrollo. Al llevar a cabo esta acción, no solo promovemos una floración más intensa y colorida, sino que también ayudamos a mantener su forma y evitar que se vuelvan invasivos.



3. Clemátides



Si eres de las que tiene clemátides en su jardín, es hora de podarlas este mes. Empieza por recortar los tallos hasta el primer par de brotes fuertes, justo por encima del suelo. Esto no solo rejuvenece la planta, sino que también mejora la floración, ya que estimula el crecimiento de nuevos brotes. Después de la poda, fertiliza el clemátide con abono adecuado y cúbrela con mantillo para que el suelo retenga la humedad necesaria.



4. Jazmín de invierno



El jazmín de invierno requiere poda después de la floración. En marzo, elimina los tallos muertos y ata los nuevos brotes para que crezcan de manera ordenada. Esta poda no solo elimina lo que ya está dañado, sino que prepara a la planta para una floración aún más generosa el próximo año.



5. Jazmín de Verano



El jazmín de verano necesita una también en marzo. En este caso, bastará con eliminar los tallos dañados y hacer cortes limitados en las ramas laterales para preservar las futuras flores. Esta poda ligera permitirá que la planta continúe creciendo de forma saludable.