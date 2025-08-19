Un interiorista rompe silencio: "el beige ya no se lleva, ahora son tendencia los tonos ricos y con más personalidad"

A la hora de decorar una vivienda, el beige es un tono neutro y versátil que resulta muy popular. Sin embargo, podría tener los días contados según los interioristas. Este tono parece que ha dejado de llevarse y ahora es el turno de los colores más ricos y con más personalidad. Es decir, verdes, terracotas, etc. ¿Estás de acuerdo con los interioristas?

En Internet encontramos muchísimas ideas para decorar y amueblar nuestras viviendas. No cabe duda de que el beige es uno de esos tonos con el que siempre acertamos, pero podría tener los días contactos.



El interiorista Marc Escrivá, afirma que hay varias tendencias de decoración que se ven por todos sitios y en exceso. Una de ellas es el beige, uno de los colores más populares en la decoración de interiores.



Así que si tienes pensado amueblar tu casa en beige para este 2026, para el carro porque quizás ahora te lo pienses dos veces.

Marc Escrivá, interiorista, declara el fin del beige para 2026

En un vídeo publicado en el perfil de Instagram de su estudio, @escrivastudio, el interiorista Marc Escrivá habla de una serie de corrientes que empezarán a perder fuerza desde 2026. Evidentemente, es su opinión como profesional.



Una de las grandes sorpresas es el fin del beige. Este tono siempre reina en la decoración de interiores. Es visto como un básico y un clásico que gusta a todos y que siempre queda bien, pero podría tener los dedos contados. Así lo cree Marc.

En estos últimos años, el beige ha sido un tono que transmite elegancia, calma y paz. Es un básico que no hemos parado de ver en salones y dormitorios. Sin embargo, estaríamos a punto de vivir una "muerte por éxito".



Marc cree que su uso en exceso le ha pasado factura. Afirma que se ve demasiado y que es un tono que empieza a cansar, por lo que empezarán a llevarse otros tonos muy diferentes.



Ahora se apostará por tonos con más personalidad y fuerza, que aporten carácter y rompan un poco con los tonos de siempre. Por ejemplo, el verde oliva o pino, el naranja, el azul cielo, el mocha mousse, el rosa pálido o el rojo cereza, entre otros. Son tonos que podríamos ver próximamente en las casas, para salir de los tonos neutros y quizás "aburridos".

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

TIP: recuerda que las modas cambian rápido, elige un tono que te enamore (y te no te aburra)

No todas las personas son iguales ni les gusta lo mismo. Una cocina en verde puede resultar preciosa, pero también es cierto que podría aburrir o verse exagerada con el paso de los años. Incluso podría dificultar la venta del inmueble. Arriesgar está bien, pero debes tener en cuenta tus gustos y cómo eres para no equivocarte.



Hay personas a las que los tonos neutros les aportan calma. Es decir, aquí entrarían tonos como el beige o el gris, que se ven mucho en la decoración de interiores. Si bien es cierto que de tanto verlos pueden resultar aburridos, pero si te aportan tranquilidad, bienvenidos sean.



También puedes partir de una base en tonos neutros y luego dar color con ciertos elementos en tendencia, para que puedas cambiarlos por otros si te cansa. Igual no te atreves a poner una cocina verde aunque te encante, pero sí te atreves con una cocina blanca con elementos decorativos en verde.



¿Cómo lo ves? ¿Pasas del beige o lo fichas igualmente?