¡Adiós chinches! 6 plantas aromáticas que mantienen tu hogar libre de insectos molestos

Hay un modo de prevenir las plagas de insectos en tu casa, y es mediante el uso de hierbas aromáticas. Te contamos cuáles son las más eficaces.

Las chinches son una molestia de la que nadie está libre. Aunque las posibilidades de que las chinches te visiten o aniden en tu casa son mayores si vives en el campo o si no se mantienen unos mínimos en cuanto a higiene, lo cierto es que no hay garantías de que una colonia de chinches no pueda instalarse en tu hogar.



Para permanecer libre de las picaduras y el mal olor que estos insectos traen consigo, hay una serie de plantas aromáticas que pueden ayudarte a ahuyentarlas. Y es que, por curioso que parezca, muchos de los olores que a nosotros nos resultan agradables, para las chinches son repulsivos. Por eso hoy te hablamos de 6 plantas que te ayudarán en la tarea de mantener tu casa libre de esta plaga.

Lavanda

La lavanda es conocida por su fragancia agradable pero las chinches no soportan su olor. Plantar lavanda si tienes un pequeño jardín o colocar bolsitas de lavanda seca distribuidas por la casa las mantendrá alejadas. E incluso puedes usar un difusor con el que rociar aceite esencial de lavanda diluido en agua si descubres algún foco de infestación de chinches para dispersarlas.

Menta

Algo similar sucede con la menta. Si te decides a plantarla en alguna maceta tendrás un refrescante aroma que las chinches, sin embargo, rehuyen de forma inmediata. Además la menta tiene muchas utilidades, incluso en la cocina, así que definitivamente es una idea a considerar.

Caléndula

La caléndula tiene una fragancia que las chinches rehuyen, por lo que colocar sus flores en bolsitas distribuídas en lugares estratégicos como puertas o ventanas es una manera de prevenir que puedan entrar en tu hogar.

Albahaca

Además de su uso culinario, la albahaca es un eficaz repelente de chinches gracias a su fuerte aroma. Puedes machacar hojas de albahaca y ubicarlas en zonas concretas de tu casa para mantenerlas alejadas.

Cúrcuma

La cúrcuma es una planta con propiedades medicinales y que también tiene usos culinarios. Pero lo que no todo el mundo sabe es que la exposición a esta planta hace que las chinches y otros insectos mueran asfixiados. Por lo tanto es otra hierba que debes considerar para mantenerlas a raya.

Tomillo

El tomillo es una hierba con un olor muy fuerte y este tipo de olores tan intensos son desagradables para estos insectos. Plantar esta hierba en algún pequeño jardín o maceta, o distribuirla por zonas de la casa que puedan ser propicias a que aniden las chinches son formas prácticas de librarse de ellas.

Por supuesto todas estas hierbas pueden ayudar a que las chinches no aniden en tu casa, pero si ya tienes una numerosa colonia de estos insectos en tu hogar, su efecto no será suficiente. En casos extremos tendrás que recurrir a un servicio de extinción de plagas.