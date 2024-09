Aldi 'nos salva' del desorden con las 3 cestas perfectas para el cambio de armario por solo 5,99 euros

La llegada del otoño implica tener que volver a meter en el armario toda la ropa de verano. Si te falta espacio, la solución te la ofrece Aldi a un precio muy competitivo.

¿Recuerdas que no hace tanto te parecía una idea genial lo de comprarte mil modelitos para lucir en las noches veraniegas? Entonces todo eran risas, pero ahora que te toca encontrar espacio para ellos en tu armario empiezas a verlo de manera diferente. Pero no te preocupes, lo hecho, hecho está, y ahora de lo que se trata es de encontrar el modo de organizarte para que tu armario no se convierta en un caos absoluto. Por suerte para ti, Aldi llega al rescate con una oferta tan irresistible como práctica, que te permitirá salir de esta, y además con una sonrisa en la cara.

La falta de espacio ya no es un problema

Es inevitable que con el paso del tiempo vayamos acumulando más y más cosas. Pero llega un punto en que los espacios disponibles para guardarlas empiezan a quedarse escasos. Los cajones están a tope, no te cabe una percha más, y en definitiva, te las ves y te las deseas para que tu ropa tenga acomodo en el armario.



Comprar un armario nuevo y más grande es la solución más obvia, pero también la más costosa. Además de que habría que ver si no estás trasladando el problema de falta de espacio de tu armario a tu habitación, que quizás no admite un mueble de mayores dimensiones.



La manera más práctica de solucionar todo esto es aprovechar la oferta de Aldi, que te ofrece una cesta de algodón trenzado que te permitirá guardar en cualquier parte toda esa ropa a la que no le encuentras sitio.

Tres modelos, diferentes colores

La cesta de algodón trenzado está disponible al irresistible precio de 5´99 € por lo que resulta la opción más económica y razonable para solucionar tus problemas de espacio. Además, puedes elegir entre tres modelos distintos, uno color cuerda y otros dos en los que el blanco se combina con el gris y el marrón.



Las cestas disponen de un asa que facilita su movilidad, así que una vez que hayas colocado en ellas la ropa debidamente doblada, puedes transportarlas a cualquier lugar que te parezca oportuno. Puede ser dentro de tu armario, colocando una sobre otra, pero también en cualquier otro lugar de almacenaje del que dispongas. Y sus dimensiones de 30 x 22 x 20 cm garantizan suficiente capacidad para que puedas colocar en ellas todos tus trapitos veraniegos.



Como puedes comprobar, casi todo tiene remedio, y si te estabas empezando a agobiar por el cambio de armario, ya no tienes razón para hacerlo. Entras en la web de Aldi, te haces con las cestas que necesites, y tienes resuelto el problema. Eso sí, recuerda que esta oferta solo podrás aprovecharla del 14 al 17 de este mes. ¡Si te duermes tendrás que pagar más por ellas!