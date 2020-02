Trucos para la colada: ¿por qué tu ropa no huele a limpio después de lavarla?

¿Alguna vez has sentido que a tu ropa se le queda mal olor justo después de lavarla? Si es algo que te ocurre a menudo, quizá estés cometiendo estos errores a la hora de hacer la colada. Con estos pequeños tips podrás disfrutar de tu ropa con un increíble olor a limpio, ¡toma nota!

Acabas de sacar la ropa de la lavadora y...¡sorpresa!, tus prendas tienen un olor raro que está muy lejos del olor a limpio y a suavizante que deberían tener. Este problema es muy común y seguro que te ha pasado en más de una ocasión. No solo es una cuestión de que la ropa no se queda perfumada como debería, la textura de los tejidos, su suavidad o su color también pueden verse afectados si hay algún problema durante el lavado.



La razón de que esto ocurra se resume en una sola palabra: bacterias. En efecto, las bacterias acumuladas en tus tejidos resisten los lavados y provocan ese desagradable olor, ¿cómo podemos deshacernos de ellas? Las soluciones son mucho más sencillas de lo que parece.



Ropa con mal olor tras el lavado: ¿cómo evitarlo?



Hemos hecho una selección de las 5 causas que están provocando este problema en tu colada, si estás haciendo alguna de estas cosas mal, quizá pueda ser la razón por la que tu ropa no huele como debería.

Razón número 1: no has añadido suficiente detergente

Si utilizas detergente líquido en tus lavados, es posibles que no estés añadiendo la cantidad suficiente. Normalmente, decidimos la cantidad de detergente que necesita cada lavado según la cantidad de prendas que hemos añadido a la lavadora, pero eso no es suficiente, también debemos tener en cuenta la suciedad de las prendas, cuanto más sucias estén (por ejemplo la ropa deportiva), más cantidad de detergente debes añadir.



La falta de detergente hce que las bacterias no se eliminen en su totalidad, de hecho, se produce el efecto contrario, las bacterias proliferan al final del lavado aprovechando la humedad y la ropa queda impregnada de ellas.



Razón número 2: baterias en la lavadora

No siempre prestamos atención al estado de nuestra lavadora, pero es uno de los factores que más afectan al estado de nunestra ropa. Cuando lavamos a baja temperatura las bacterias no son eliminadas por completo, por lo que se instalan en el tambor, en el caucho o detrás de la puerta, provocando moho y malos olores.

Si la ropa tiene un ligero olor a humedad después del lavado, es probable que tu lavadora esté infectada por pequeñas bacterias o moho. Para solucionar este problema, es necesario hacer una limpieza profunda para eliminar todos esos invitados no deseados que se han instalado en el tambor de nuestra lavadora. Para hacerlo, pon un ciclo de 95 grados, el calor eliminará todas las bacterias. Te recomendamos no repetir muy a menudo este tipo de lavado, ya que consume mucha electricidad y tiene un efecto negativo para el medio ambiente.



Razón número 3: lavadora constantemente cerrada

Si tras coger la ropa una vez terminado el ciclo, cierras la puerta de la lavadora y no la vuelves a abrir hasta el siguiente lavado, estás cometiendo un grave error. Cada vez que vacías una lavadora, debes dejar siempre la puerta entreabierta para que los restos de agua y la humedad se sequen y no provoquen la proliferación de bacterias. Por ello, no olvides airear el tambor de la lavadora después de cada ciclo, también es aconsejable dejar entreabierto el cajón donde echas el detergente y el suavizante.

Razón número 4: programas cortos y/o en frío

Si prefieres optar por ciclos cortos, quizá debas reconsiderar tu estrategia, ya que, aunque la ropa parezca limpia, solo lo está aparentemente. Si las prendas estaban muy sucias, los gérmenes pueden continuar atrapados en las fibras. Si ese es el caso, opta por un ciclo más largo, incluso plantéate un prelavadoo un aclarado suplementario.

Un arma milagrosa: el desinfectante:



En lugar de un lavado suplementario, puedes usar un desinfectante para la ropa (como este de Sanytol), purifica y elimina las bacterias sin necesidad de alterar el programa de la lavadora. Es perfecto para aquellas prendas delicadas que no soporten temperaturas superiores a 40 grados.

Razón número 5: la ropa ha estado demasiado tiempo dentro del tambor



La razón más común del mal olor de la ropa recién lavada es que esta ha permanecido demasiado tiempo dentro de la lavadora, una vez terminado el programa. La ropa mojada es el caldo de cultivo perfecto para los gérmenes y bacterias, por lo que si dejas las prendas en el tambor es probable que huelan mal una vez que las saques. De hecho, si has olvidado la ropa mucho tiempo en el tambor es preferible que vuelvas a lavarla de nuevo.



Mucho ojo también al recoger la ropa del tendedero, si la doblas y guardas en el armario antes de que esté totalemente seca, el olor a humedad puede aparecer antes de que te des cuenta.

Trucos caseros para eliminar los malos olores

El bicarbonato sódico es un remedio muy eficaz para eliminar olores desagradables en casa. Añade una cucharita de bicarbonato en la lavadora junto con tu ropa y el detergente para neutralizar los malos olores.

El ácido cítrico es otra solución económica para una colada con mal olor o si tu lavadora está en mal estado. El ácido cítrico elimina las bacterias y deja un perfume agradable y fresco. Tan solo tienes que mezclar 7-8 cucharas soperas de zumo de limón con agua y añadie la mezcla en el tambor junto con el detergente.



