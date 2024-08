Di adiós a planchar este verano con este nuevo producto de Lidl rebajado a 29,99 euros que lo hace por ti

Hay pequeños aparatos electrodomésticos que no sabías que necesitabas hasta que se te dan situaciones muy concretas. Hoy te mostramos uno que te encantará por muchas razones y que Lidl ofrece a un precio irresistible.

Llegan las vacaciones que has estado planeando tanto tiempo y toca hacer la maleta. Metes tanta ropa como puedes en ella, aunque sabes que en muchos casos no la usarás, pero no puedes evitarlo. Y cuando te vas a poner esa blusa que te encanta te das cuenta de que se arrugó y no tienes una tabla de planchar en el apartamento. ¡Horror!



Situaciones como esta son fáciles de evitar ahora gracias a un pequeño pero práctico electrodoméstico que te salvará de tener que planchar en un buen número de casos. Cuando una prenda ha quedado ligeramente arrugada y no tienes una tabla o una plancha a mano, un par de pasadas estratégicas con este producto te sacarán del apuro. Se trata de un vaporizador, o como también se le conoce, de una plancha vertical a vapor.

Así funciona una plancha vertical

La plancha vertical es una solución perfecta para ocasiones como esta. Las planchas verticales son en realidad pequeñas máquinas que aplican una cantidad de vapor a presión sobre la prenda logrando así que las arrugas desaparezcan al aflojar las fibras del tejido, sin necesidad de tener que tomar contacto con ella. Por eso puedes pasarlas sobre prendas que están colocadas en su propia percha y conseguir buenos resultados de forma rápida y cómoda.



El propósito de hacerte con una de estas no es sustituir tu plancha, porque este tipo de aparatos no consiguen resultados óptimos en tejidos más gruesos. Pero sí que resultan una alternativa muy útil cuando se trata de telas finas, con el añadido de que no necesitas tener una tabla a mano. Y si además tiene un precio tan económico como el que oferta Lidl en su web, entonces ya no hay mucho que pensar.

Una plancha vertical por menos de 30 euros

No vas a librarte del engorro de planchar, pero sí que puedes hacerlo con menos frecuencia y durante menos tiempo. Si a la hora de lavar agrupas las prendas por tejidos, con el planchado puedes hacer lo mismo. Y así ahorrarás un montón de tiempo y esfuerzo, porque con las que sean adecuadas para este tipo de planchado, solo tendrás que colocarlas en la percha y darles una pasadita de vapor cuando vayas a usarlas.



En Lidl te lo ponen fácil al ofrecerte una plancha vertical Phillips con salida de vapor uniforme y una presión de 1000W por solo 29´99 euros. Rellenas su depósito de agua, la enchufas, y con unas pocas vaporizaciones tendrás esa prenda lista para usar en segundos. Si nunca la has probado, esta es tu oportunidad de hacerlo Y desde ya te digo que una vez que compruebes lo práctica que resulta, ¡No podrás pasar sin ella!