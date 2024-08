Que acabe el verano no implica que ya no puedas disfrutar de las flores en tu jardín. Hay variedades que aguantan bien temperaturas más frías y que puedes plantar ahora para que en pocos meses puedan decorarlo. Te hablamos de una de ellas en particular.

Si tienes mano para las plantas y te gusta tener un jardín repleto de ellas, Agosto es el mes en el que probablemente se dan las mejores condiciones. Los días son más largos y las temperaturas altas, por lo que las flores encuentran el entorno ideal.



Pero que finalice el verano no implica que tengas que renunciar a tener un espacio de naturaleza viva en tu hogar. Hay variedades que se adaptan bien a menos horas de luz y temperaturas más bajas, por lo que si con la llegada del Otoño quieres seguir disfrutando de tu afición, este es el momento perfecto para plantarlas.



Poniéndote manos a la obra ya mismo, para finales de Octubre tendrás en tu casa un jardín tan encantador como el que puedes conseguir en verano.¿No sabes qué flores son las adecuadas? No te preocupes, porque te vamos a sugerir algunas que cumplen con estas características. Una en concreto es perfecta para decorar tu terraza, balcón o jardín cuando llegue el frío: el Pensamiento

Una flor para disfrutar en Otoño El Pensamiento es una planta bianual, es decir, produce hojas el primer año y florece al segundo, generalmente desde Junio a Octubre. No necesita de muchos cuidados y resiste bien las temperaturas otoñales e invernales por lo que puedes plantarla en una maceta o jardinera y ponerla en una terraza o balcón y no deberás preocuparte de que la escasez de sol o el frío terminen por afectarle.



Esta flor, de la familia de la Violeta, no requiere que la riegues con demasiada frecuencia. Dependiendo del clima, las precipitaciones que suelen caracterizar estas estaciones pueden llegar a ser suficiente para que se mantenga en buen estado, pero en caso de duda, cuenta que al menos un par de veces por semana debe recibir agua, aunque nunca tanta como para encharcarse.



En cuanto al sol, de 4 a 6 horas diarias de exposición directa son suficientes para que crezca sana y te deleite con el colorido de sus pétalos, que pueden presentarse en blanco, amarillo, rosa, violeta, blanco o azul. ¿Qué otras flores podrías plantar?

Entre las que podrán proporcionarte ese ambiente que buscas para esos meses en los que la climatología no acompaña puedes plantar Iris, Dalias, Malvarrosas, Amapolas de California o Gladiolos. Cualquiera de ellas son capaces de adaptarse a temperaturas menos cálidas y pondrán una pincelada de vida a cualquier espacio al que las incorpores.