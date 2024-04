Si tienes secadora en casa, ya estás tardando en comprar las bolas de lana virales. ¡Alucina con lo bien que van!

La secadora es un gran invento para secar la ropa en 2 horas. Sin embargo, gracias a las bolas de lana no solo conseguirás que te quede mejor la ropa, sino que evitarás que las prendas se enreden y reducirás considerablemente el tiempo de secado.



Hay quienes utilizan pelotas de tenis y consiguen unos resultados muy similares. Sin embargo, las bolas de lana van muy bien y hacen magia en el tambor de la secadora. Tras usarlas durante 1 año te cuento mi experiencia con ellas.

Bolas de lana para secadora, ¿qué son y por qué se usan?

Las bolas de lana tienen el tamaño de una pelota de tenis y están fabricadas 100% con lana de oveja.



Se introducen en el tambor de la secadora por varias razones:

Reducen el tiempo de secado de la ropa.

Reducen considerablemente las arrugas en la ropa.

Quitan bien la humedad en el caso de prendas gruesas como plumones.

Evitan que la ropa se enrede.

La ropa queda mejor al tacto.

Son un suavizante natural.

Mi experiencia usándolas 1 año

Lo primero que notas al utilizar las bolas de lana es la diferencia de tiempo entre secados. No te digo que reduzca la mitad de tiempo, pero sí que se seca un 20-30% antes. Es una diferencia de tiempo bastante considerable, sobre todo para esos días en los que tenemos que salir y la secadora no da acabado.



No solo es un ahorro importante en la factura de la luz, sino que al gastar menos energía también contribuyes a cuidar del planeta. Además, la ropa queda muchísimo mejor y hay bastante diferencia entre usarlas y no usarlas, sobre todo cuando lavas fundas nórdicas o toallas; porque absorben genial la humedad.

En mi caso tengo estas bolas de lana de Amazon. Es una bolsa monísima que trae 6 y que van genial para una secadora de 8 kg. Puedes usar 3 o 6 según prefieras.



Además, la durabilidad es buena, porque tras un año usándolas a razón de varias secadoras por semana están como el primer día. Puedes dejarlas en el tambor con la puerta abierta y la ventana abierta para ventilar o también puedes guardarlas secas en su bolsa para el siguiente uso. ¡Merece la pena cada euro!

Tip para que la ropa quede perfecta: añade aceite aromático a las bolas de lana

Un truco que funciona genial para que tu ropa salga de la secadora oliendo genial, consiste en añadir unas gotas de aceite esencial a las bolas de lana.



Normalmente pongo unas 2-3 gotas de aceite por cada bola. El resultado es espectacular, porque la ropa sale oliendo genial y con un tacto increíble. Parece que ha salido de la lavandería y por mucho menos dinero.



Puedes utilizar un aceite con aroma a ropa limpia o floral según prefieras. Son mis favoritos y ya te adelanto que no te volverá a oler mal la ropa después de sacarla de la secadora.

¡Si tienes secadora, pruébalas y me cuentas!