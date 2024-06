Me faltaba sitio para guardar los zapatos hasta que fiché este zapatero para pasillos estrechos de Carrefour por 24,90€

Acabo de encontrar un zapatero en Carrefour que me ha salvado la vida. Tiene muy poco fondo y apenas ocupa espacio, pero a cambio me permite guardar 36 pares. Si lo quieres, aún quedan unidades en oferta.

Si te gustan los zapatos tanto como a mí, llega un momento en el que el problema es guardarlos. Normalmente, ocupan bastante espacio y los zapateros que venden suelen ser pequeños, con espacio para unos 12 pares. Al final, nunca llegan a nada y tampoco es plan tener varios seguidos (no queda bien).



La idea de meterlos en el canapé puede estar bien, pero si sueles andar a correr como me pasa a mí tampoco resulta cómodo. La solución la encontré en un zapatero que vende Carrefour.



Tiene un diseño minimalista y es práctico, porque en nada de espacio me permite guardar hasta 36 pares de zapatos: tacones, deportivas, mules, mocasines, sandalias, etc. Lo que quieras. ¡Te lo presento!

No está en IKEA, pero sí en Carrefour: el zapatero rebajado que apenas ocupa espacio y guarda hasta 36 pares de zapatos (por 24,90€)

Si buscas un zapatero grande en el que guardar todos tus zapatos, este modelo es ideal. Buscaba algo así y lo encontré en Carrefour rebajadísimo.



Antes costaba 44,90 euros y ahora está de rebajas por solo 24,90 euros. Es una ganga y con envío gratis a domicilio.

La calidad del producto está bastante bien. Es de tela, con tubos de acero y conectores de polipropileno. Además, es la típica tela resistente que se limpia bien, con un paño húmedo.



Aparte del color negro, lo hay en gris, marrón y rojo. Yo me lo compré en negro poque me parece más sufrido, pero el gris también es bastante chulo. Depende también del tipo de decoración/colores que tengas.



Lo mejor son sus medidas, de apenas 120 x 30 x 110 cm (largo x ancho x alto). El fondo es muy reducido, porque 30 cm de fondo no es nada y tienes espacio para 36 pares de zapatos distintos, altos o bajos.



También tengo que reconocer que el zapatero se monta bastante fácil y queda estable, por eso no te preocupes.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Un detalle que me gusta bastante, es que lo puedo dejar abierto o cerrado. Tiene una puerta con cremallera y velcro que es ideal para proteger los zapatos del polvo. A mí personalmente me gusta más cerrado, pero es cuestión de gustos.



El resultado es un zapatero que da mucho servicio y que no ocupa nada, ¡parece magia! Mi pasillo tiene 1,10 de ancho y ocupa apenas 30 cm, por lo que todavía me quedan 80 cm de paso.



Lo mejor es su precio en oferta en Carrefour, por menos de 25 euros. Es exclusivo online, así que date prisa porque puede que vuele a este precio. Ref. 8436599953656.



¿Qué te parece?