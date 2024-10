Mayra Gómez Kemp nos deja a los 76 años: Su familia y el mundo del espectáculo, conmocionados por su partida

La repentina muerte de la que fue presentadora del mítico programa “1, 2, 3” ha causado un profundo impacto en el mundo del espectáculo.

Este fin de semana recibíamos la noticia de la muerte de Mayra Gómez Kemp, figura icónica de la televisión de los 70 y los 80 en los que fue la presentadora de un programa que marcó época, el concurso 1, 2, 3, responda otra vez.



Mayra era un personaje no solo popular, sino muy querido tanto por el público como por sus compañeros de profesión. A pesar de haber superado diferentes tipos de cáncer en dos ocasiones, no había nada que pudiera indicar un desenlace como éste.



La que durante mucho tiempo fue una de las reinas de la televisión contaba con 76 años de edad, estaba ya retirada de cualquier actividad profesional y vivía sola, tras la muerte en 2021 de quien fue su pareja, el argentino Antonio Berco, con quien convivió durante varias décadas.

Sus hijastras, conmocionadas con la noticia

Si bien no tuvo descendencia de su relación con Antonio Berco, las dos hijas de éste, Roxana y Viviana eran para ella como hijas propias. Hace unas semanas Mayra vivió un penoso episodio, en el que estuvo cerca de 20 horas en el suelo de su apartamento sin poder ser asistida por nadie, y tras este suceso, ambas estaban muy pendientes de ella por medio de terceros, ya que viven fuera de España.



De hecho fue cuando mandaron a un conocido a comprobar como se encontraba Mayra cuando se tuvo constancia de su fallecimiento, y la noticia ha dejado a las que eran sus hijastras totalmente devastadas. Una de ellas, Viviana, se encuentra de camino a España para hacerse cargo de todos los trámites relativos a su defunción.

Reacciones en el mundo del espectáculo

Además de las reacciones de su familia, multitud de personas del mundo del espectáculo no han tardado en manifestar por redes sociales su dolor por la noticia. Así, tanto a través de Twitter como de Instagram, se han registrado numerosos testimonios de compañeros de profesión que han lamentado su desaparición. E incluso en televisión, el medio que la encumbró,se ha vivido un momento altamente emotivo, cuando la presentadora de Informativos Telecinco María Casado, no ha podido contener las lágrimas al dedicarle aquella frase que Mayra popularizó :“Y hasta aquí puedo leer”



Artistas como José Manuel Soto, Carlos Latre o la que fue una de aquellas azafatas del mítico concurso, la actriz Silvia Marsó, han dedicado un recuerdo a su memoria a través de las redes. También el dúo Pimpinela, cuyo componente masculino, Diego Galán, está casado con su hijastra Viviana, ha hecho público su dolor por la desaparición de la presentadora.



En definitiva, una adiós del que todavía no se conocen las causas, pero que ha dejado una profunda conmoción en todos los que tuvieron oportunidad de conocerla así como en el público en general, que más de 40 años después seguía recordándola con cariño.