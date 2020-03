El eterno dilema: ¿cómo mantener organizados los zapatos? Aunque queramos evitarlo, acabar con el suelo del dormitorio lleno de zapatos desperdigados es casi inevitable. ¿Existe una forma definitiva de mantener el orden en el calzado? Te damos varias ideas que podrán ayudarte.

A la hora de mantener el orden en nuestro armario, los zapatos son siempre los grandes olvidados. Normalmente, la falta de espacio hace que queden relegados al último rincón del armario, esto es, sin duda, el enemigo número 1 del orden. Y es que, inevitablemente, cuanto más esfuerzo nos cueste volver a dejar las cosas en el sitio que le habíamos asignado, antes volverán a estar "desordenadas". Tanto si tienes espacio en casa, como si tienes que optar por otros trucos más ingeniosos para guardar tus zapatos manteniendo el orden, hemos hecho una selección de ideas y accesorios que pueden ayudarte.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Si tienes espacio en suficiente en casa, la forma más práctica de ordenar los zapatos es con un mueble zapatero. Es la forma más fácil de que los zapatos permanezcan siempre ordenados, ya que colocarlos en su sitio de nuevo te llevará tan solo un segundo. Además, existen un montón de opciones de muebles zapateros en el mercado, por lo que seguro que encontrarás uno que se ajuste a la decoración de tu hogar y a tus gustos. Te damos varias ideas.

© Amazon

Ideas para organizar los zapatos en una casa con poco espacio

Si tu casa no tiene espacio para un mueble zapatero, existen otras formas de organizar los zapatos de forma que permanezcan ordenados el mayor tiempo posible. Guardar los zapatos que usas menos o los de otra temporada en los bajos del armario, correctamente etiquetados y en cajas transparentes (así no tendrás que ir abriendo una por una) es una buena forma de hacerlo. Eso sí, busca un lugar para dejar los zapatos que te pones en el día a día, ya que guardarlos en cajas será algo que (casi) nunca cumplirás. Por ejemplo, puedes guardar los zapatos que no uses a menudo, o que sean de otra temporada en cajas como estas:

S tienes aú nmenos espacio, puedes optar por cajas más finitas que, apiladas, ocupen menos sitio en tu armario, estas pueden serte de ayuda:

Para los zapatos que no uses a menudo, por ejemplo, los de ocasiones especiales o los de otras temporadas, también puedes comprar una caja o bolsa cerrada para guardar debajo de la cama. No te ocupará espacio en el armario y, además, protegerá tus zapatos del polvo y las pelusas. Te damos esta idea:

¿Y para organizar el calzado del día a día?

Intenta mantener el calzado que te pongas prácticamente a diario muy a mano. Para ello, también existen accesorios que te ayudarán a organizarlo de tal forma que no tengas todos los zapatos por el suelo, pero a la vez, para que puedas tenerlo suficientemente a mano. Te damos 2 ideas:

En este zapatero colgante para puertas puedes dejar los zapatos que uses habitualmente para evitar que estén tirados por el suelo. Es muy cómodo si tienes niños, ya que se trata de una forma sencilla de que mantengan el calzado ordenado sin que les suponga mucho esfuerzo. También tenemos esta otra opción, muy similar, pero que protegerá mejor el calzado, por ejemplo para evitar olores.

Y además...

10 ideas para organizar armarios vistas en Pinterest y 10 accesorios para conseguirlo

Ordena tu baño a lo Marie Kondo en 5 simples pasos

¿Cómo organizar tu casa con el método de Marie Kondo?

Consejos para redecorar tu salón sin gastar mucho dinero

Cosmética natural casera: ¿cómo crear tus propios productos?