Cuándo se estrenan los episodios de la segunda temporada de "La casa del Dragón": todo lo que necesitas saber

Hoy, 17 de junio, estrenan en Europa la 2ª temporada de ‘La casa del dragón', una serie de lo ha petado y que promete conquistar a los fans de Juego de Tronos. Su estreno está ya disponible en la plataforma Max.

El estreno de la serie 'House of the Dragon' o 'La casa del dragón' es una realidad. Tras su estreno el 16 de junio en América Latina, hoy 17 de junio se estrena en toda Europa. Ya está disponible para ver en la plataforma Max. Eso sí, los capítulos se irán subiendo escalonadamente, no todos de golpe.



Es un momento muy esperado por los fans, porque llevamos 2 años esperando la siguiente temporada. Recordemos, que esto pasó por la huelga de guionistas y actores de EEUU, que hizo que su lanzamiento se viera retrasado meses. Pero la primera temporada estrenada en 2022 fue un éxito, llegando a casi 10 millones de espetadores para el primer episodfio solo en EEUU, lo que supuso la mayor audiencia para una serie original de HBO.



Por fin es oficial y ya disponible para ver. Además, los guionistas prometen más sangre y más lucha por el poder, por lo que le tenemos muchísimas ganas. Si tienes la plataforma Max (de HBO), ya puedes darle al play y disfrutarla.

¿Cuándo se estrena la T2 de 'La casa del dragón' en España?

Hoy mismo, 17 de junio, ya se ha estrenado en la plataforma de Max en España. Es uno de los estrenos de Max más esperados de junio. Si estás suscrito, solo queda que busques la serie y disfrutes de la temporada 2.

A continuación te dejamos con el trailer del consejo verde:

Y aquí el consejo negro, porque 'todos deben elegir':

¿Cuándo se estrenan los capítulos de la T2 de 'House of the Dragon'?

Las fechas ya están confirmadas. Cada semana tendremos un episodio nuevo, de un total de 8 episodios.

Episodio 1: estreno el 17 de junio.

Episodio 2: estreno el 24 de junio.

Episodio 3: estreno el 1 de julio.

Episodio 4: estreno el 8 de julio.

Episodio 5: estreno el 15 de julio.

Episodio 6: estreno el 22 de julio.

Episodio 7: estreno el 29 de julio.

Episodio 8: estreno el 5 de agosto.

Cada lunes te espera un nuevo episodio para ver en Max. Aunque el primero no se estrenó hasta las 09:00 horas de la mañana, se espera que los demás se estrenen sobre las 03:00 de la madrugada (hora española). La duración de los capítulos será entre 60 y 70 minutos aproximadamente.

¿Qué sabemos de la nueva temporada de La Casa del Dragón? ¿Qué podemos esperar?

El primer capítulo se llama ‘A son for a son’ (’Un hijo por otro’). Estara centrado en Daemon, quien no va a parar hasta vengar la muerte de Lucerys.



También sabemos que en esta segunda temporada de la serie, las mujeres tendrán un papel esencial. Veremos cómo evolucionan mucho de los personajes, como el de Helena.

Ahora ya solo queda que te suscribas a Max, si aún no lo has hecho, y disfrutes de la segunda temporada de House of the dragon. Sin duda, una de las series más esperadas del año.