De Miss Universo a la pista de baile: Athenea Pérez conquista "Bailando con las estrellas"

Las primeras galas del popular concurso ya están haciendo brillar a algunos de los concursantes. La Miss Athenea Pérez es una de las que está llamando la atención.

La nueva edición de Bailando con las estrellas no está defraudando. El formato televisivo que pone ante las cámaras a diferentes personalidades célebres a demostrar sus habilidades en el baile está obteniendo unas notables cifras de audiencia. Y como siempre ocurre en este tipo de concursos, los espectadores no tardan en alinearse con ciertos concursantes que despuntan y se convierten en sus más fervientes seguidores en redes sociales.



Una de las que más ha llamado la atención hasta ahora es la representante española en el concurso de Miss Universo, la murciana Athenea Pérez. No es una novedad que muchas de las misses busquen una salida profesional en el mundo del espectáculo aprovechando su notoriedad, y a juzgar por lo visto hasta el momento, Athenea tiene muchas papeletas para poder abrirse paso en este campo.

Quién es Athenea Pérez

Athenea Pérez lleva participando en diferentes concursos de belleza desde muy temprana edad, pero sin duda su salto a la popularidad llegó al ser elegida ganadora en la Gala de Miss Universo España. Posteriormente, su más que notable desempeño en la gala internacional, en la que quedó entre las 10 primeras, terminó por darle el espaldarazo que la ha llevado al concurso de baile que está triunfando en Tele 5.



Hija de murciano y ecuatoriana, el color de su piel ha sido motivo de controversia, aunque ella parece haber llevado bien la polémica en torno a este asunto. Lejos de afectarle, ha impulsado a Athenea tratar de alcanzar nuevos hitos en su carrera. Como modelo está consolidada, y no es extraño ver su imagen en diferentes revistas, pero ahora quiere explorar nuevas áreas, y dado que el baile era una de sus inquietudes, esta experiencia le viene como anillo al dedo.

Una cabeza bien amueblada

De cualquier modo, Athenea Pérez no quiere limitarse a una sola faceta y está en esa etapa en la que quiere hacer de todo un poco para descubrir qué es lo que más le apasiona. Su futuro se presenta prometedor, porque además de su belleza y sus cualidades artísticas que estamos descubriendo en este concurso, tiene una cabeza muy bien amueblada que le permite expresarse con soltura y opinar sobre una variedad de temas delante de las cámaras.



Y es que algo que no todo el mundo sabe es que la modelo tiene una licenciatura en Marketing y Publicidad por la prestigiosa Universidad privada de Nebrija en Madrid. De hecho, una de las opciones que baraja la modelo de cara al futuro es la posibilidad de centrarse en el mundo de la comunicación.