Premios MTV VMAs 2024: estos son los 3 momentos más destacados de la noche que marcaron la 40ª gala

Desde el baile de Taylor Swift con Karol G, hasta el beso de Katy Perry con Orlando Boom, las sorpresas de esta edición fueron icónicas y quedarán para el recuerdo.

Celebrada en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, la reciente edición de los MTV Video Music Awards 2024 pasará a ser como una de las más recordadas de los últimos tiempos. El evento reunió a los artistas más destacados del año y ofreció momentos memorables en la historia de la música pop, en una noche llena de sorpresas.



Taylor Swift y Karol G: Su icónico baile

Uno de los instantes más destacados de la noche fue protagonizado por Karol G, quien ofreció una gran presentación de su exitoso tema Qué hubiera sido. Pero lo que aún más sorprendió a la audiencia fue cuando decidió hacer una pausa e invitar a Taylor Swift a unirse al show. Swift, quien se encontraba en primera fila, aceptó con una gran sonrisa y ambas estrellas bailaron juntas, creando un icónico momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Katy Perry y Orlando Bloom: Un beso inesperado

Otro momento que dejó atónico al público fue cuando Katy Perry, quien había entregado uno de los premios, bajó del escenario a encontrarse con su pareja, Orlando Bloom, para los dos darse un beso apasionado.



La química entre ambos fue evidente, y puesto que nadie lo esperaba, la sala entera estalló en gritos y aplausos mientras las cámaras les enfocaban. Perry, conocida por su humor y espontaneidad, hizo de este momento uno de los más virales de la noche, dejando claro que el amor también estuvo presente en los VMAs.

Taylor Swift: la gran galardonada de la gala

La gran triunfadora de la noche fue Taylor Swift, estableciendo un absoluto dominio en y consolidándose aún más en su estatus como una de las artistas más influyentes y queridas de la industria. Swift logró llevarse 7 premios, incluyendo los premios Álbum del Año y Artista del Año por Midnights, así como el codiciado premio a Video del Año por su aclamada producción videográfica Anti-Hero. La estrella subió al escenario varias veces para agradecer a colaboradores y fanáticos, con palabras llenas de humildad y emoción.

Premiados en las categorías principales

A continuación, un repaso de los ganadores en las categorías más importantes de los MVAs 2024:



Video del Año: Taylor Swift – Anti-Hero

Mejor Video de Rock: Foo Fighters – Rescue Me

Mejor Video de Música Latina: Karol G – TQG (colaboración con Shakira)

Mejor Colaboración: Miley Cyrus y Dua Lipa – River

Artista del Año: Taylor Swift

Canción del Año: Olivia Rodrigo – Vampire

Mejor Video de Hip Hop: Lil Nas X – Star Walkin'

Mejor Video Pop: Doja Cat – Attention

Mejor Dirección: Kendrick Lamar – Count Me Out

Además de los premios, la noche estuvo repleta de espectáculos que mantuvieron a los fanáticos al borde de sus asientos. Con emotivas presentaciones como la de Foo Fighters y actuaciones como la de Olivia Rodrigo, el evento fue un verdadero homenaje al talento y la diversidad que actualmente define la industria del entretenimiento.



Los momentos inolvidables de los VMAs 2024 quedarán marcados en la historia de los premios, y estará presente sin duda en las conversaciones musicales pop por mucho tiempo.