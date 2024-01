El protagonista de 'Saltburn' confirma la separación de su novia después de un largo tiempo de relación.

En una reciente entrevista, el actor Barry Keoghan, anunció que él y Alyson Sandro, su pareja de años, han decidido poner fin a su relación después de dar la bienvenida a su hijo, Brando.



Keoghan, de 31 años, elogió a Alyson por su destacado desempeño como madre, calificándola como increíble. La revista GQ informó sobre la ruptura en su su más reciente artículo de portada, publicado el martes, señalando que el actor no proporcionó detalles adicionales sobre la separación.

En julio de 2023, comenzaron a circular especulaciones sobre la separación del actor y Sandro, indicando que habían decidido seguir rumbos distintos tras casi tres años de relación. En los últimos meses, ha habido un distanciamiento entre ellos, y según una fuente citada por The Sun en ese momento, las tensiones finalmente alcanzaron un punto crítico. Además, se afirmó que las "celebraciones de Keoghan" fueron motivo de discusiones con el ortodoncista.



Además, según la misma fuente, los dos experimentaron un "deterioro" en su relación después del éxito de la película The Banshees of Inisherin, que le valió una nominación al Oscar en 2022. Ni Keoghan ni Sandro hicieron declaraciones públicas respecto al informe.

En 2021, los que ahora son expareja se encontraron por primera vez en un bar de Londres. Durante el rodaje de Saltburn junto a Jacob Elordi, en agosto de 2022, dieron la bienvenida a su hijo, a quien nombraron en honor a la icónica estrella de cine Marlon Brando.



En su reciente entrevista para GQ, el actor recordó con risas: "Me concedieron un día de descanso. ¡Qué genial por parte de ellos! Un día libre y de inmediato, ¡a las sesiones y cenas nocturnas, boom!"

No obstante, con Brando ahora con año y medio, Keoghan siente una mayor responsabilidad como padre. "El bebé no se aparta de mi mente. Es realmente encantador. Es extraño, pero cuando te mira, experimentas la sensación de ser la persona más significativa del mundo. Eso es lo que me hace sentir", expresó con entusiasmo. "Cuando te sonríe, piensas: 'Wow, ¿me estás sonriendo a mí de esa manera? No merezco eso, pero de todos modos, gracias'".



Después de su separación de Sandro, el protagonista de Killing of a Sacred Deer ha sido relacionado con la ex actriz de Disney Channel, Sabrina Carpenter, tras ser captados cenando juntos en diciembre. No obstante, una fuente desmintió los rumores de una relación romántica entre Keoghan y Carpenter, de 24 años, asegurando que "no hay verdad" en dicha especulación.