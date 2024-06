Esto es todo lo que debes saber sobre la temporada 3 de los Bridgerton: fecha de estreno, reparto y capítulos

La producción tiene nuevos estrenos programados en los próximos días, descubre los detalles de estos episodios de una de las series más aclamadas de los últimos años.

Después de una ansiosa espera, la segunda parte de la tercera entrega de la aclamada serie Bridgerton ha hecho su entrada triunfal. Después de cautivarse con su ambientación en la época de la Regencia británica, los entusiastas ahora pueden sumergirse en los próximos episodios.



Netflix confirmó oficialmente la renovación para una tercera y cuarta temporada desde abril del 2023, y para estos nuevos capítulos, la icónica Lady Whistledown seguirá siendo una presencia constante, con la tarea de guiar en su ingreso a la alta sociedad a toda una nueva generación de jóvenes debutantes.



La tercera temporada de Bridgerton augura momentos apasionantes para los fanáticos de las historias de otras épocas. Al fin y al cabo, estamos ante una de las producciones más aclamadas de la plataforma, registrando la impresionante cifra de 82 millones de vistas, debido a que, durante las primeras cuatro semanas desde su lanzamiento, estuvo entre los 10 títulos más vistos en 83 países, según reveló Jinny Howe, Vicepresidenta de Series Originales de Netflix, en un comunicado oficial.



Mantén la emoción a raya, porque los esperados nuevos episodios de la tercera temporada llegan a las pantallas de Netflix este 13 de junio, sumándose a la primera parte estrenada el mes pasado. En total, ambas partes de la tercera temporada suman 8 capítulos, sumergiendo a los fanáticos en una ola de intriga y escándalos sociales.



¿Qué nos espera para la tercera temporada?

La aclamada serie ha seguido fielmente las tramas escritas por Julia Quinn en sus novelas originales. No obstante, un giro inesperado ha sacudido las expectativas con el anuncio de que la tercera temporada explorará la historia romántica entre Penelope Featherington y Colin Bridgerton, incorporando además un triángulo de amor que involucrará a Lord Debling.



Así, la tercera entrega de las novelas, titulada An Offer From a Gentleman, centrada en Benedict e inspirada en el cuento de Cenicienta, ya no será la base de la versión televisiva. En su lugar, los productores han anunciado que llevarán a la pequeña pantalla Romancing Mr. Bridgerton, el cuarto libro de la serie, por el momento dejando atrás la trama originalmente prevista.



Loading...

Los libros presentan a la familia Bridgerton compuesta por ocho hermanos, brindando así la posibilidad de que cada uno tenga su momento estelar individual. Por consiguiente, es posible que Netflix opte por abordar la narrativa de Benedict, protagonista del tercer volumen, en una hipotética cuarta temporada de la aclamada serie.



Con la confirmación de que la tercera entrega girará en torno a Colin Bridgerton y Penelope Featherington, tenemos el regreso de la talentosa actriz Nicola Coughlan y el reconocido Luke Newton para retratar nuevamente a estos emblemáticos personajes. En la trama original, ambos comparten un vínculo de estrecha amistad, mientras que Penelope alberga desde hace tiempo sentimientos románticos hacia el hermano de su amiga.



Con estos nuevos capítulos llegan nuevos personajes: Marcus Anderson, interpretado por Daniel Francis, Dankworth, encarnado por James Phoon y Lord Debling, a cargo de Sam Phillips.



Además, Anthony y Kate reaparecen en esta tercera temporada, tal y como se muestra en el tráiler oficial. Después de que el actor Regé-Jean Page encarnara el romance principal en la primera temporada y posteriormente abandonara el proyecto, surgieron rumores de que Simone Ashley podría seguir sus pasos y no retomar su papel de Kate Sharma en la tercera entrega. No obstante, la talentosa intérprete confesó a Deadline que forma parte del elenco nuevamente, ya que la historia de Anthony y Kate apenas ha comenzado su recorrido.

Loading...

Debido a que Rege-Jean Page no formó parte del elenco en la segunda temporada, es razonable anticipar su ausencia en las próximas entregas.



Igualmente, Phoebe Dynevor, quien encarna a Daphne Bridgerton, no retomará su papel en la tercera entrega de la aclamada serie televisiva. Si bien en las novelas originales su personaje tiene una considerable presencia, en la versión para la pequeña pantalla hará su salida del proyecto. Respecto a ello, la actriz manifestó en entrevista que por ahora se encontraba "emocionada de disfrutarla como espectadora", y que podría regresar en el futuro.



¿Qué soundtracks nos tienen preparados los nuevos episodios de 'Bridgerton'?

Las buenas tramas suelen estar acompañadas de buena música, y Bridgerton no es la excepción. Estas son las melodías que acompañan a la tercera entrega:

Snow on the Beach de Taylor Swift y Lana del Rey, interpretada por Atwood Quartet

Cheap Trills de Sia, interpretada por Vitamin String Quartet

Happier Than Ever de Billie Eilish, interpretada por Vitamin String Quartet

Jealous de Nick Jonas, interpretada por Shimmer

Dynamite de BTS, interpretada por Vitamin String Quartet