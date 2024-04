Billie Eilish habla sobre la masturbación y cómo la ayudó con sus problemas corporales y la dismorfia

La cantante habla sin tapujos sobre la autosatisfacción sexual como terapia de autoaceptación

La última entrevista de Billie Eilish ha destacado por su sinceridad al tratar los temas tabúes y discutir abiertamente la sexualidad y la masturbación.

Autoplacer para sentirse empoderada







La cantante de 22 años ha concedido una entrevista a la revista Rolling Stone en medio de la promoción de 'Hit Me Hard and Soft', su nuevo disco que será lanzado el próximo 17 de mayo. Eilish no dudó en explicar lo mucho que la masturbación la ha ayudado a afrontar sus "problemas corporales extremos”, llegando a confesar que el sexo es su tema de conversación favorito y que “debería tener un doctorado en masturbación”. Habló abiertamente de su atracción hacia las mujeres, pero también expresó su opinión sobre considerar el sexo un tema tabú sobre todo cuando son las mujeres las que hablan de ello: “Creo que es una cosa muy mal vista hablar de ello, y pienso que eso debe cambiar,” afirmó.

Ha dado muchos más detalles sobre la importancia del autoplacer en su vida, ya que asegura que masturbarse frente al espejo la ha ayudado a formar una “conexión cruda y profunda” consigo misma y con su cuerpo: “Tengo que decir, mirarte en el espejo y pensar ‘me veo realmente bien ahora’ es tan útil”.

Reafirmando su atracción por las mujeres

Eilish es la persona más joven en alcanzar dos Oscar y ha sido relacionada sentimentalmente a rostros conocidos como el rapero Brandon Adams y Jesse Rutherford, el cantante de The Neighbourhood. A pesar de ello, respecto a su relación con Adams, cubierta en el documental Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, confesó que no era feliz y que tenían expectativas y deseos diferentes.

Cuando la entrevista se centró en su pista “Lunch”, inspirada en la experiencia de explorar su sexualidad, Eilish explicó que escribió la primera parte de la canción antes de tener relaciones con chicas y la terminó después, pero se mostró sorprendida respecto a las especulaciones y zanjó el tema: “Pensé que mi identidad queer era obvia”.

A pesar de que asegura que nunca planeó hablar sobre su orientación sexual, le resultó muy frustrante verse convertida en titulares de los medios de comunicación por esta temática.

Otro de los temas que trató fue su batalla con su cuerpo y la dismorfia. La cantante asegura que todo empezó en el colegio cuando practicaba danza: “En danza siempre tenía que llevar ropa diminuta y nunca me he sentido cómoda en esa ropa tan pequeña, estaba preocupada por mi apariencia y prácticamente no me podía mirar al espejo”. Actualmente Eilish se caracteriza por vestir ropa oversize en cualquier aparición pública.